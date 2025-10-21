Το Wolt Market επανασυστήνεται ως ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ

Το Wolt Market εισέρχεται σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αλλαγή της πενταετούς πορείας του, και επανασυστήνεται ως ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που συνδυάζει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές. Η ανανέωση αυτή δεν περιορίζεται στην εικόνα του brand, αλλά σηματοδοτεί μια συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας σούπερ μάρκετ μέσα στην πλατφόρμα της Wolt.

Με μια νέα, πράσινη ταυτότητα που αναδεικνύει τη φρεσκάδα, την ποιότητα και τη σύνδεση με την τοπική παραγωγή, το Wolt Market κάνει το επόμενο βήμα της πορείας του και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό προορισμό για τα καθημερινά και εβδομαδιαία ψώνια.

Αναβαθμισμένη εμπειρία και έμφαση στη φρεσκάδα

Το Wolt Market δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη φρεσκάδα, αναβαθμίζοντας τις κατηγορίες φρέσκων προϊόντων — φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι και ψωμί — και εμπλουτίζοντας τη γκάμα του με περισσότερες premium και βιολογικές επιλογές.

Για να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, το Wolt Market εφαρμόζει την εγγύηση φρεσκάδας (Freshness Guaranteed) για όλα τα φρέσκα προϊόντα, με άμεση επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που η ποιότητα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες — μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσης του brand για ποιότητα και αξιοπιστία.

Τα καλύτερα προϊόντα της πόλης στην πόρτα σου

Παράλληλα, το Wolt Market επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του ψηφιακού σούπερ μάρκετ. Για πρώτη φορά, αναγνωρισμένες επιχειρήσεις και γεύσεις της πόλης που δεν βρίσκονταν μέχρι σήμερα στο κανάλι του supermarket, είναι πλέον διαθέσιμες μέσω Wolt Market.

Συνεργασίες όπως οι Alea Brewery, Monokeros Bakery, Μπούμπας Kρέατα, Holy Llama, Samba και Zuccherino στην Αθήνα, οι Kollektiva, Γαλακτοπωλείο του Χατζή και Da Cristo στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι Rubik’s Laboratoire και Kykao στην Πάτρα, φέρνουν τα καλύτερα προϊόντα και τις πιο δημοφιλείς γεύσεις της πόλης στην πόρτα των καταναλωτών— από viral γλυκά και speciality καφέδες μέχρι φρέσκο ψωμί και ποιοτικό κρέας — αναβαθμίζοντας ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το ψηφιακό σούπερ μάρκετ.

Ο Αθανάσιος Μπιλάλης, Global Head του Wolt Market, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι το Wolt Market να γίνει το πλέον αξιόπιστο μέρος για τα εβδομαδιαία ψώνια σε κάθε γειτονιά όπου δραστηριοποιούμαστε, και η νέα μας ταυτότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον σκοπό αυτό. Παρότι είμαστε περήφανοι για την πορεία μας μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, με στόχο να βοηθάμε τους ανθρώπους να περνούν λιγότερο χρόνο ανησυχώντας για τα ψώνια τους και περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματικά σημασία, στηρίζοντας παράλληλα τις πόλεις και τους ανθρώπους που τις κάνουν μοναδικές.»

«Η νέα ταυτότητα του Wolt Market σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο online grocery, φέρνοντας για πρώτη φορά στην πόρτα των καταναλωτών κορυφαία brands και αγαπημένες γεύσεις της πόλης — προϊόντα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στο κανάλι του supermarket. Με έμφαση στη φρεσκάδα και την ποιότητα, και μέσα από μοναδικές συνεργασίες, επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι ψωνίζουν online, κάνοντας την εμπειρία του ψηφιακού σούπερ μάρκετ πιο αυθεντική και πιο φρέσκια από ποτέ.», πρόσθεσε ο Βασίλης Σπίνος, Γενικός Διευθυντής του Wolt Market στην Ελλάδα.

Το Wolt Market ξεκίνησε στο Ελσίνκι την άνοιξη του 2020 με μερικές μόνο εκατοντάδες επιλεγμένα προϊόντα, και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε κορυφαία επιλογή σούπερ μάρκετ σε πολλές χώρες, προσφέροντας πλέον χιλιάδες μοναδικά προϊόντα και αγαθά, από διεθνείς επιλογές μέχρι τοπικές γεύσεις που ξεχωρίζουν, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την τοπική οικονομία. Το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα λειτούργησε στο κέντρο της Αθήνας, και σήμερα η παρουσία του έχει επεκταθεί σε πολλές περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, με συνολικά 12 καταστήματα.