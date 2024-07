WE LEAD: Νέο δωρεάν Bootcamp σε Data Science και Business Intelligence

WE LEAD, ο ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από το Libra Philanthropies το 2023 με στόχο τη μείωση του έμφυλου χάσματος στον χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, ανακοινώνει ένα νέο, δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο σε Data Science και Business Intelligence, διάρκειας 17 εβδομάδων (Οκτώβριος 2024 - Φεβρουάριος 2025). Το, ο ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τοτο 2023 με, ανακοινώνει ένα(Οκτώβριος 2024 - Φεβρουάριος 2025).

Το bootcamp σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Code.Hub, διακεκριμένο φορέα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών. Απευθύνεται σε γυναίκες - σις και τρανς - ηλικίας 18 ετών και άνω με βασικές γνώσεις στους υπολογιστές ή στον προγραμματισμό που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια καριέρα στο χώρο της τεχνολογίας, θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ή επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας μετά από μια διακοπή. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Data Science και Business Intelligence δίνει έμφαση σε τεχνολογίες και δεξιότητες με υψηλή ζήτηση - Database Management, Data Visualization, Python Programming, Machine Learning - με σκοπό οι συμμετέχουσες να λάβουν την απαιτούμενη γνώση για να εισέλθουν ή να επανέλθουν άμεσα στο εργασιακό περιβάλλον.

Η διάρκεια του bootcamp είναι 17 εβδομάδες, ξεκινά με το οrientation week κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχουσες θα γνωριστούν μεταξύ τους, θα συνομιλήσουν με tech επαγγελματίες και θα κατανοήσουν καλύτερα το πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολουθεί τεχνική εκπαίδευση 100 ωρών. Οι συμμετέχουσες θα εργαστούν σε πραγματικά projects, δημιουργώντας ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο που θα τους είναι χρήσιμο στην επαγγελματική τους πορεία, ενώ μέντορες από το χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα τους παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’όλη τη διάρκεια. Με την ολοκλήρωση του bootcamp οι συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και θα ακολουθήσει περίοδος καθοδήγησης και διασύνδεσης με εκπροσώπους εταιρειών που προσλαμβάνουν άμεσα. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα γίνονται δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας και οι θέσεις ενδέχεται να καλυφθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περσινός, πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WE LEAD σε Front-end και Back-end development, έκλεισε με τεράστια επιτυχία. Από τις 58 συμμετέχουσες ολοκλήρωσε το δωρεάν πρόγραμμα πάνω από το 90%, ενώ μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες από την αποφοίτηση, το 80% είχε περάσει από μία τουλάχιστον συνέντευξη εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας και το 30% είχε αναλάβει ένα νέο τεχνολογικό ρόλο.

Η Εύα Τσιαβή, απόφοιτη του περσινού Front-end Development bootcamp και πλέον Speech Engineer στη Vodafone, δήλωσε σχετικά: “Μετά την αποφοίτησή μου από το WE LEAD, ένιωσα δύναμη και αυτοπεποίθηση για να υποβάλω αίτηση για πολλές θέσεις εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας. Η υποστήριξη, η ανταλλαγή γνώσεων και η αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των μελών του WE LEAD ήταν απαράμιλλη [...] Αν είσαι γυναίκα που θέλει να μπει στον χώρο της τεχνολογίας, σου προτείνω ανεπιφύλακτα το WE LEAD”.

Με το νέο bootcamp, το WE LEAD φιλοδοξεί να συνεχίσει εξίσου δυναμικά, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των γυναικών και την εκπαίδευσή τους με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Η Ελένη Ακτύπη, Managing Director του WΕ LEAD, ανέφερε σχετικά: “Η επιτυχία των πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας και η θερμή ανταπόκριση της αγοράς εργασίας, μας ωθούν να συνεχίσουμε με σθένος προς την υλοποίηση του οράματός μας. Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες πρωτοβουλίες πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και στη δημιουργία συμπεριληπτικών περιβαλλόντων και συμμάχων, εξασφαλίζοντας πως ο δρόμος προς την ηγεσία είναι πάντα ανοιχτός”.