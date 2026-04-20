Vodafone Flex με έως 36 άτοκες δόσεις και δώρο την πρώτη δόση

Η Vodafone αναβαθμίζει την υπηρεσία Vodafone Flex, επεκτείνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 36 άτοκες δόσεις, από 24 που ίσχυαν έως τώρα, και δίνει δώρο την πρώτη δόση για κάθε αγορά που θα πραγματοποιηθεί μέσω Vodafone Flex έως τις 3/5.

Αναλυτικότερα, οι πελάτες που θα επισκεφθούν ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία ευρεία γκάμα συσκευών, όπως smartphones, tablets, wearables, αξεσουάρ, gaming και smart TVs από κορυφαίους κατασκευαστές.

Μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex, η απόκτηση νέων προϊόντων τεχνολογίας γίνεται ακόμη πιο εύκολη, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής προέγκρισης, ενώ οι πελάτες μπορούν να ξεκινήσουν την αποπληρωμή δύο μήνες μετά την αγορά, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές τους.