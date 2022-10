Twitter: Η επιστροφή Μασκ και η εφαρμογή Χ

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ επιβεβαίωσε με tweet την ολική επαναφορά του στην πρόταση για εξαγορά του Twitter τηρώντας τη 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων προσφορά του ενώ είχε διαρρεύσει νωρίτερα ότι έγγραφα που κατατέθηκαν από την πλευρά του ζητούσαν να τερματιστεί η αγωγή της εταιρείας κοινωνικών μέσων που θα μπορούσε να τον αναγκάσει να πληρώσει, είτε ήθελε ή όχι.

Αν τελεσφορήσει η συμφωνία θα θέσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο επικεφαλής μιας από τις πιο σημαίνουσες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα τερματίσει μήνες δικαστικών διαφορών που έπληξαν το εμπορικό σήμα του Twitter και ενίσχυσαν τη φήμη του Μασκ ως ενός ανθρώπου με ασταθή συμπεριφορά.

Αργά την Τρίτη έγραψε στο Twitter ότι η αγορά του Twitter θα επιτάχυνε τη φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια «εφαρμογή για όλα» που ονομάζεται X.



Η ανανεωμένη προσφορά έρχεται ενόψει μιας πολυαναμενόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ του Μασκ και του Twitter στο Πρωτοδικείο του Ντέλαγουερ στις 17 Οκτωβρίου, κατά την οποία η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης επρόκειτο να ζητήσει εντολή που θα οδηγούσε τον Μασκ να κλείσει τη συμφωνία για 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ έστειλε στο Twitter μια επιστολή τη Δευτέρα στην οποία ανέφερε ότι σκόπευε να προχωρήσει στη συμφωνία με τους αρχικούς όρους, εάν ο δικαστής του Ντέλαγουερ ανέστειλε τη διαδικασία. Πηγή του περιβάλλοντος του Twitter δήλωσε στο Reuters ότι σε μια ακρόαση το πρωί της Τρίτης ο δικαστής ζήτησε από τις δύο πλευρές να δηλώσουν τις προθέσεις τους μέχρι το βράδυ.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί ο Μασκ επέλεξε να εγκαταλείψει τον αγώνα του, αν και ορισμένοι επεσήμαναν την προγραμματισμένη κατάθεσή του.

«Ήταν έτοιμος να καταθέσει και πολλά δυσάρεστα γεγονότα επρόκειτο να βγουν στη δημοσιότητα», είπε ο Έρικ Τάλεϊ, καθηγητής στη Νομική Σχολή της Κολούμπια.

Το Twitter έλαβε την επιστολή του Μασκ και σκόπευε να κλείσει τη συμφωνία στην αρχική τιμή, δήλωσε εκπρόσωπος στο Reuters. Το Twitter δεν είπε αν αποδέχτηκε την πρόταση του Μασκ.

Ο Μασκ, ένας από τους πιο εξέχοντες χρήστες του Twitter, δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα μπορούσε να υπαναχωρήσει από την προσφορά χωρίς ποινή, επειδή ο αριθμός των λογαριασμών bot ήταν πολύ μεγαλύτερος από την εκτίμηση του Twitter για λιγότερο από το 5% των χρηστών. Τα bots είναι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί και η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που κάνουν χρήση της πλατφόρμας, κάτι που είναι σημαντικό για τα ποσοστά διαφήμισης και τη συνολική αξία της αξία.

Μια διευθέτηση μεταξύ των δύο πλευρών θα αναζωπύρωνε πάντως τους φόβους των χρηστών του Twitter σχετικά με τα σχέδια του Μασκ για την πλατφόρμα, η οποία έχει αφαιρέσει εξέχουσες πολιτικά συντηρητικές φωνές. Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ ελπίζουν ότι ο Μασκ θα ενεργοποιήσει ξανά τον λογαριασμό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος μπλοκαρίστηκε μετά την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του.

Ο Μασκ χρησιμοποίησε το Twitter για να προκαλέσει διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης της Δευτέρας όταν παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας που προκάλεσε την ταχεία καταδίκη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Bloomberg ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι ο Μασκ ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το αρχικό τίμημα. Ο Μασκ είπε επίσης ότι η προσφορά του εξαρτάται από τη διακοπή της νομικής διαδικασίας.

Ένας διακανονισμός στην αρχική τιμή θα επέτρεπε επίσης στον Μασκ να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή χωρίς επιπλοκές.

Ο Μασκ έχει ήδη πουλήσει μετοχές της Tesla αξίας 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που συμφώνησε να αγοράσει το Twitter.

Ο Μασκ έχει επίσης εξασφαλίσει δέσμευση χρηματοδότησης από τράπεζες - συμπεριλαμβανομένων των Morgan Stanley , Bank of America, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc και Barclays - για παροχή δανείου περιθωρίου 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της εξαγοράς του Twitter.

Οι τράπεζες που συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την εξαγορά είναι πιθανό να χάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία επειδή θα δυσκολευτούν να προσελκύσουν επενδυτές για να αγοράσουν το χρέος, δεδομένης της ύφεσης των αγορών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Ωστόσο, οι τράπεζες συμφώνησαν να παράσχουν τη χρηματοδότηση ανεξάρτητα από το αν μπορούν να πουλήσουν τα δάνεια και να αντιμετωπίσουν μακρές νομικές πιθανότητες απελευθερώνοντας τον εαυτό τους από τη δέσμευση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές καταθέσεις.

Δεδομένου ότι το Twitter έχει ήδη λάβει υποστήριξη από τους μετόχους για την πώληση στον Μασκ, η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με τους αρχικούς όρους.

