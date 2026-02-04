TÜV NORD Ελλάδας: Νέο σεμινάριο για την «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» Εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ

Η TÜV NORD Ελλάδας, διοργανώνει σεμινάρια ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο πλαίσιο υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) βάσει της Υπουργικής Απόφαση 110581/2025 (ΦΕΚ 2161 Β/06-05-2025), διάρκειας 10 ωρών.

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Δ.Β.Μ. «ΑΞΙΑ», ως εγκεκριμένο φορέα υλοποίησης και πραγματοποιείται ζωντανά, εξ αποστάσεως σε δύο ημέρες, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επιλέξουν το πρόγραμμα που τους εξυπηρετεί καλύτερα.

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες διεξαγωγής είναι 9 και 11 Μαρτίου 2026 (16:00–21:00, κωδ. 09097504499) και 23 και 24 Μαρτίου 2026 (10:00–15:00, κωδ. 09097504500).

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αξιολόγησης του ΕΦΕΤ, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (e-exam) και θα λαμβάνουν «Βεβαίωση Επιτυχούς Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων».

Επιπλέον, στους συμμετέχοντες θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με το κύρος της TÜV NORD Ελλάδας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 140€, το οποίο περιλαμβάνει και το παράβολο των εξετάσεων πιστοποίησης του ΕΦΕΤ.

Οι στόχοι του σεμιναρίου

Στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση γενικών και βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και χειρισμών κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και διάθεση ασφαλών τροφίμων, καθώς και η κατανόηση των υποχρεωτικών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που προβλέπει τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και η σύγχρονη επιστημονική τεχνογνωσία.

Η εκπαίδευση καλύπτει πλήρως τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, με αντικείμενα όπως η εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων, οι μικροοργανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους, οι τροφοδηλητηριάσεις και η πρόληψή τους, η ατομική υγιεινή και η συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων, το εργασιακό περιβάλλον, οι πρακτικές καθαρισμού, τα κοινά μιάσματα και ο έλεγχός τους, καθώς και η νομοθεσία υγιεινής τροφίμων. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ.

Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Πού απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων που παράγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει, διακινεί και διαθέτει τρόφιμα, καθώς και στο προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας εντός των εγκαταστάσεων όπου πραγματοποιούνται οι παραπάνω διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι στην υποχρέωση της κατάρτισης του προσωπικού εμπίπτουν και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως «Εθελοντές Χειριστές Τροφίμων».

Η συμμετοχή είναι ανεξάρτητη από τη σχέση εργασίας (μόνιμοι, συμβασιούχοι, εποχικοί κ.λπ.) και από την ιθαγένεια του προσωπικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άνεργοι.

Εισηγητές του προγράμματος είναι Επικεφαλής Επιθεωρητές και Εισηγητές της TÜV NORD Ελλάδας εγκεκριμένοι από τον ΕΦΕΤ.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται έγκαιρη δήλωση ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται ότι η δήλωση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 25 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

Δηλώστε συμμετοχή και εξασφαλίστε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ