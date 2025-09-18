Turkish Airlines: Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από το deal με την Air Europa - Ποιο «χαρτί» έριξαν οι Τούρκοι

Η αιφνιδιαστική συμφωνία της Turkish Airlines για συμμετοχή στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa, επικρατώντας των Ευρωπαίων ανταγωνιστών της, Lufthansa και Air France-KLM, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προθυμία της να μοιραστεί τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας με την ιδιοκτήτρια - οικογένεια Ιντάλγκο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές στο Reuters.

Η συμφωνία - μια σπάνια συμμετοχή εντός Ευρώπης από μη ευρωπαϊκό αερομεταφορέα – έγινε καθώς οι αεροπορικές εταιρείες επιδιώκουν να εδραιώσουν την κατακερματισμένη αγορά της ηπείρου και να αποκτήσουν μικρότερες εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η σκανδιναβική SAS και η ιταλική ITA Airways.

Ωστόσο, η Air France-KLM και η Lufthansa ήθελαν μεγαλύτερο έλεγχο της Air Europa, ανέφεραν πηγές κοντά στη συμφωνία. Η Turkish Airlines - που επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια εμβέλειά της ήταν πρόθυμη να διατηρήσει ένα μικρότερο μερίδιο.

Η Turkish Airlines συμφώνησε να επενδύσει 300 εκατ.ευρώ σε μετατρέψιμο χρέος, που ισοδυναμεί με μερίδιο 25-27% στην Air Europa, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Turkish Airlines, Αχμέτ Μπολάτ, χωρίς πρόθεση κιόλας να αυξήσει αυτό το μερίδιο.

Ο κρίσιμος παράγοντας στις συνομιλίες - που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως - υποδηλώνει την προθυμία της Turkish Airlines να παραχωρήσει την επιρροή της προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα στην Ιβηρική χερσόνησο, η οποία ανοίγει σημαντικές και ταχέως αναπτυσσόμενες διαδρομές προς περιοχές όπως η Λατινική Αμερική.

Μια πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία δήλωσε στο Reuters ότι η Lufthansa και η Air France-KLM απαίτησαν και οι δύο «προβάδισμα για τον πλήρη έλεγχο» μέσα σε λίγα χρόνια, κάτι που η οικογένεια Ιντάλγκο δεν ήθελε να αποδεχτεί. Η τουρκική συμφωνία ήταν «καλύτερη επιλογή», ​​πρόσθεσε η πηγή.

Τρεις άλλες πηγές επιβεβαίωσαν ότι το ζήτημα του ελέγχου ώθησε τόσο την Air France-KLM όσο και την Lufthansa να αποσυρθούν από τη συμφωνία. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αποτίμηση της Air Europa, ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ, θεωρήθηκε επίσης πολύ υψηλή.

Ένας εκπρόσωπος της Air France-KLM δήλωσε ότι ο αερομεταφορέας αποσύρθηκε καθώς δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σε βασικά στοιχεία με την Globalia, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Air Europa, χωρίς να σχολιάσει εάν ήθελε πλειοψηφικό μερίδιο.

Η συμφωνία με την Turkish Airlines είναι ασυνήθιστη, καθώς είναι σπάνιο για μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αποκτήσουν μερίδιο σε ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς, ιδίως επειδή οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις εμποδίζουν να αποκτήσουν πλειοψηφική ιδιοκτησία σε μια αεροπορική εταιρεία της ΕΕ.

Η Air Europa ήταν πάντα μια περίπλοκη υπόθεση όσον αφορά τον ανταγωνισμό, δεδομένου του 20% του μεριδίου της IAG, ιδιοκτήτριας της British Airways, ενώ τα οφέλη για την Turkish Airlines είναι λιγότερο οικονομικά και περισσότερο γεωπολιτικά και συνδεσιμότητας, ανέφεραν αναλυτές και στελέχη.

Επιχειρηματική στρατηγική ή κάτι άλλο;

Η Turkish Airlines έχει παρουσιάσει τη συμφωνία ως ευκαιρία για επέκταση σε δύο από τις αγορές που δεν έχει μεγάλη διείσδυση - την Ιβηρική και τη Λατινική Αμερική - και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο της.

Υπάρχει επίσης πολιτική επιρροή πίσω από το deal.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου εμφανίστηκε μαζί με την αεροπορική εταιρεία στη Σεβίλλη αυτή την εβδομάδα για να διαφημίσει τη συμφωνία, λέγοντας ότι ταιριάζει σε μια ευρύτερη «στρατηγική» για τη σύνδεση της Τουρκίας με τον κόσμο.

Ο Αχμέντ Μπολάτ της Turkish Airlines δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κίνηση ήταν μια επιχειρηματική απόφαση, ακόμη και αν η τουρκική κυβέρνηση ήταν ενήμερη.

«(Η Turkish Airline) ακούει και λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές του κράτους, αλλά οι στρατηγικές της διαμορφώνονται ιδιωτικά», είπε.