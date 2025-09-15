Τράπεζα Ηπείρου: Χορηγός στο Ioannina Lake Run για 9η συνεχή χρονιά

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχει ως χορηγός για 9η συνεχή χρονιά στο Ioannina Lake Run, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της βορειοδυτικής Ελλάδας, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, της προσβασιμότητας και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας της Ηπείρου.

Το Ioannina Lake Run θα πραγματοποιηθεί για 19η χρονιά στη λίμνη των Ιωαννίνων, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 6.000 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η χορηγία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σε κοινή Συνέντευξη Τύπου της Τράπεζας Ηπείρου και της διοργάνωσης του Ioannina Lake Run, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στα Ιωάννινα. Με τη φετινή της στήριξη, η Τράπεζα Ηπείρου αναλαμβάνει τον ρόλο αθλοθέτη στον Γύρο Λίμνης των 30 χλμ., και στους αγώνες των 10 χλμ. και των 5 χλμ., απονέμοντας χρηματικά έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες κάθε αγώνα. Παράλληλα, θα αθλοθετήσει χρηματικό βραβείο για το ρεκόρ διαδρομής των 30 χλμ., επιβραβεύοντας τους δρομείς που θα πετύχουν κορυφαίες επιδόσεις.

Τέλος, παραμένοντας πιστή στο κοινωνικό της έργο, η Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει και φέτος τον Παραλίμνιο Αγώνα Δρόμου 1.000 μ. για ΑμεΑ, αναδεικνύοντας την αξία της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό.

Στην υπεραξία που δίνει το Ioannina Lake Run στην πόλη των Ιωαννίνων και στην Ήπειρο στάθηκε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κ. Βασίλης Κολιός στις δηλώσεις του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την επιτυχία της διοργάνωσης. «Για 9η συνεχή χρονιά η Τράπεζα Ηπείρου ενώνει τις δυνάμεις της με το Ioannina Lake Run, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό της ρόλο ως θεμέλιο στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, στηρίζουμε θεσμούς που καλλιεργούν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δυναμική της Ηπείρου σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω στους πολυάριθμους εθελοντές, οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέλος του ΔΣ της Τράπεζας συμμετέχει ως εθελοντής. Ευχή όλων μας είναι η διοργάνωση να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα και κυρίως με ασφάλεια για τους συμμετέχοντες αθλητές.», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για μία συνεργασία ετών με αμοιβαία οφέλη έκανε λόγο ο Διευθυντής του Ioannina Lake Run κ. Ηλίας Σπυριούνης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. «Για ακόμη μία χρονιά, η Τράπεζα Ηπείρου αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της στο Ioannina Lake Run, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σταθερού και πολύτιμου συμμάχου μας. Η πολυετής αυτή συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση, αλλά εκφράζει ένα κοινό όραμα για την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας μέσα από τον αθλητισμό, την προσφορά και τη συλλογικότητα.

Η συμβολή της Τράπεζας Ηπείρου είναι καθοριστική για την ποιοτική αναβάθμιση του αγώνα και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του, προβάλλοντας τα Ιωάννινα ως έναν μοναδικό προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτισμό και αθλητισμό», τόνισε και, αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση και τα στελέχη της Τράπεζας Ηπείρου για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη τους, ευχήθηκε και καλή επιτυχία στα σχέδια ανάπτυξης της Τράπεζας Ηπείρου.

«Η Τράπεζα Ηπείρου δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή την εξαιρετική διοργάνωση» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κ. Ιωάννης Βουγιούκας, προσθέτοντας πως «η στήριξη στο Ioannina Lake Run είναι μία επιλογή που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας στην τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση αυτή έχει καταφέρει να συνδέσει την άθληση με τον τόπο, να αναδείξει το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Ηπείρου και να προσελκύσει δρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Για εμάς, αποτελεί στρατηγική επιλογή να στηρίζουμε θεσμούς που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην Ήπειρο». Παράλληλα, ευχήθηκε και φέτος να καταρριφθούν τα ρεκόρ διαδρομής, ώστε η Τράπεζα Ηπείρου να επιβραβεύσει τους νικητές πέραν του χρηματικού επάθλου για τις πρωτιές.

Στη διαχρονική στήριξη της Τράπεζας Ηπείρου στη διοργάνωση, ακόμη και σε δύσκολες χρονιές, όπως την περίοδο της πανδημίας, όταν το Ioannina Lake Run ήταν η μοναδική αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε, τηρώντας τα πιο αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, στάθηκε ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Ηπείρου κ. Βασίλης Τσουκανέλης και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των αγώνων στην προβολή της πόλης. «Ο αγώνας αυτός έχει ως σημείο αναφοράς τη λίμνη Παμβώτιδα. Για εμάς, η λίμνη είναι η ψυχή της πόλης και η πόλη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λίμνη. Η διοργάνωση έχει αναδείξει τα Ιωάννινα σε νέο επίπεδο, φέρνοντάς τα στην κορυφή του δρομικού κινήματος, καθώς πρόκειται για τον σημαντικότερο αγώνα μετά τον Κλασικό Μαραθώνιο. Εμείς στην Τράπεζα Ηπείρου θα συνεχίσουμε να προάγουμε τον αθλητισμό και την εξωστρέφεια της πόλης μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.