TITAN: Ρεκόρ στα κέρδη EBITDA το 2025 και μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή

Mε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται να κινούνται ανοδικά ο όμιλος Τιτάν ανακοίνωσε για το 2025 αύξηση πωλήσεων 6,4% στα 2,67 δισ ευρώ, ρεκόρ στα κέρδη ebitda στα 606 εκατ. ευρώ (+9,3%) και καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη 309,8 εκατ. ευρω (+7,5%).

Τα δημοσιοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 236 εκατ. ευρώ (-18%) προσαρμοσμένα κυρίως για τη μη επαναλαμβανόμενη επίδραση από τη μεταβολή στο εύρος ενοποίησης (51,9 εκ., πώληση της Adoçim στην Τουρκία) και για τα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America (21,6 εκ.) και την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στη Βραζιλία το 2024.H απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στο 18,2%.

Ισχυρή ρευστότητα με καθαρό δανεισμό στα 214 εκατ.

Ο όμιλος διατήρησε ισχυρή ρευστότητα και πέρσι, με τον καθαρό δανεισμό του ομίλου να διαμορφώνεται στα 214 εκατ. στο τέλος του έτους και τον δείκτη δανεισμού στο 0,4x, παρά την καταβολή μερίσματος ύψους 224 εκατ. εντός του 2025.

Για το 2025, προτείνεται μέρισμα ύψους 1,10 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2024, σε ευθυγράμμιση με την αύξηση των κερδών EBITDA (εξαιρουμένου του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου μερίσματος ύψους 2 ευρώ που καταβλήθηκε το 2025 σε σχέση με το IPO της Titan America). Επίσης, ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 10 εκατ. και διάρκειας 9 μηνών θα ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου 2026.

Συνεχίστηκαν οι εξαγορές στο εξωτερικό

Το 2025, η Τιτάν ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), ολοκλήρωσε την πώληση της συμμετοχής του στην Adoçim (Ανατολική Τουρκία) και υπέγραψε συμφωνίες για την εξαγορά των Keystone Cement (Πενσυλβάνια, ΗΠΑ), Traçim Cement (ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) και Vracs de l’ Estuaire (Χάβρη, Γαλλία), με τις δύο τελευταίες να ολοκληρώνονται στις αρχές του 2026.

Ο όμιλος, ολοκλήρωσε επιπλέον στοχευμένες συμπληρωματικές εξαγορές στον κλάδο αδρανών υλικών στην Ελλάδα, εισήλθε στην αγορά προκατασκευασμένου σκυροδέματος μέσω κοινοπραξίας στα Δυτικά Βαλκάνια, εξασφάλισε έγκριση για την παραγωγή νέων προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Φλόριντα και σύναψε στρατηγική συνεργασία στον τομέα των προηγμένων κονιαμάτων και συστημάτων μόνωσης.





Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 285 εκατ., σε συνέχεια του προγράμματος ενισχυμένων επενδύσεων που ξεκίνησε το 2022 και στοχεύει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Πλήρης ψηφιοποίηση της παραγωγής και μείωση του αποτυπώματος CO 2

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να ενισχύουν την αποδοτικότητα στην παραγωγή τσιμέντου. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει Real-Time Optimizers (RTOs) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, προχωρώντας προς τον στόχο της πλήρους ψηφιοποίησης της παραγωγής τσιμέντου έως το 2026.