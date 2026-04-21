ΤΙΤΑΝ: Αγορά 4.896 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 48,22 ευρώ ανά μετοχή

Στην αγορά συνολικά 4.896 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 48,22€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 236.110,70€ προχώρησε η ΤΙΤΑΝ στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Η Titan SA (η Εταιρία) (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι την περίοδο από 13 Απριλίου 2026 έως και 17 Απριλίου 2026 η εταιρία αγόρασε συνολικά 4.896 μετοχές της Titan SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan SA διέθετε (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 4.027.565 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,14% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.