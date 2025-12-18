ΤΕΡΝΑ - ΜΕΤΚΑ συμμαχούν για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου, ύψους 320 εκατ. ευρώ

Με μοναδικό διεκδικητή την ένωση εταιρειών ΤΕΡΝΑ - ΜΕΤΚΑ προχωρά ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», εκτιμώμενου κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.), γνωστού με την ονομασία ΑΕΝΑΟΝ.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό για το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Αττικής και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, θα αποτελέσουν τους δύο νέους μεγάλους χώρους πρασίνου, αμφότερους στα νότια προάστια, μεγαλώνοντας το ποσοσό πρασίνου και ελεύθερου χώρου, στην ασφυκτικά δομημένη περιοχή της Αθήνας.

Ο τίτλος του έργου είναι «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ» με Αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Αττικής η οποία βάζει μπρος το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία της.

Πιο συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη αξία με τον Φ.Π.Α. είναι 320,00 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 258,06 εκατ. ευρώ).

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν στον διαγωνισμό δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, τότε εφόσον υπογραφεί μέσα στο 2026, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το 2029.

Με την λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάκου «ΑΕΝΑΟΝ» η παραλιακή ζώνη του Φαλήρου θα μεταμορφωθεί και ο Πειραιάς θα έχει σε απόσταση αναπνοής ένα πάρκο άθλησης και αναψυχής, ενώ θα συνδεθεί με τον νέο αναπλασμένο χώρο και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσω της πεζογέφυρας.

Το πάρκο θα αποτελέσει τη συνέχεια του Πάρκου του Φλοίσβου, της Μαρίνας που λειτουργεί εκεί αλλά και του χώρου του γηπέδου Ταεκβοντό που πρόσφατα αποφασίστηκε η παραχώρηση του στην Περιφέρεια Αττικής από την ΕΤΑΔ.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης αφορά στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ».

Πρόκειται για μια έκταση πλέον των 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. Θα είναι ένα πάρκο – πρότυπο, ένα έργο που θα συνδυάζει την οικολογία, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονου, βιώσιμου μητροπολιτικού κέντρου.

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας. Ειδικότερα, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων, ενώ το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.