Tech Couture: Η Motorola δίνει νέο νόημα στο everyday chic

Η Motorola κάνει ένα ακόμη βήμα για να συνδεθεί με τον κόσμο της ελληνικής μόδας, εγκαινιάζοντας μια ξεχωριστή συνεργασία με την boutique Nüru. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η τεχνολογία συναντά τη δημιουργικότητα, αναδεικνύοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει τόσο τις σύγχρονες γυναίκες, όσο και τις συσκευές της Motorola.

Τις επιλογές της συνεργασίας υπογράφει η Ερμιόνη Σαρρή, μια προσωπικότητα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον κόσμο των media, ενώ παράλληλα έχει σπουδάσει fashion styling & fashion marketing. Μετά από ένα ταξίδι ζωής στην Αφρική, η Ερμιόνη αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: να δημιουργήσει τη δική της boutique, έναν χώρο που αντικατοπτρίζει το προσωπικό της στυλ, με items που θα ήθελε η ίδια να προσθέτει κάθε σεζόν στην γκαρνταρόμπα της. Το όνομα Nüru είναι εμπνευσμένο από το πιο στιλάτο κορίτσι που γνώρισε εκεί, συμβολίζοντας το φως, τη ζωντάνια και τη φυσική κομψότητα.

Η γυναίκα της Motorola, όπως και η Nüru woman, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και την αισθητική. Οι συσκευές της Motorola διαθέτουν απροσδόκητα χρώματα χάρη στην αποκλειστική συνεργασία της με την Pantone. Οι Pantone αποχρώσεις των συσκευών της Motorola συνδυάζονται ιδανικά με τα autumn & winter looks που υπογράφουν τα ελληνικά brands, δημιουργώντας το απόλυτο combination τεχνολογίας και μόδας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Motorola Ελλάδας αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να έχει ύφος, χαρακτήρα και… ελληνική υπογραφή. Η συνεργασία, συνδυάζει τις συσκευές razr 60 ultra, edge 60 pro και edge 60 fusion με, προτάσεις Ελλήνων σχεδιαστών για την νέα σεζόν μόδας..

Το κινητό έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας — ένα αξεσουάρ που δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες μας, αλλά εκφράζει και το προσωπικό μας στυλ. Η Motorola, με τις μοναδικές Pantone αποχρώσεις και ιδιαίτερα τις οικογένειες συσκευών razr και edge, αποδεικνύει πως η τεχνολογία μπορεί να είναι εξίσου fashion-conscious με τη σύγχρονη γυναίκα. Κομψό design, πρακτικότητα και αισθητική συνδυάζονται σε ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στην καθημερινότητα αλλά και στην προσωπικότητα κάθε γυναίκας.

Το motorola razr 60 ultra είναι η απόλυτη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας. Με τον εμβληματικό αναδιπλούμενο σχεδιασμό του, το κομψό σώμα από premium υλικά και τις Pantone αποχρώσεις που μαγνητίζουν, το smartphone μετατρέπεται σε fashion statement. Η διπλή οθόνη του —μια εντυπωσιακή εσωτερική 7" και μια εξωτερική 4"— προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ στυλ και λειτουργικότητας.

Το motorola edge 60 pro και το edge 60 fusion είναι από τις πρώτες συσκευές της Motorola με quad-curved οθόνη και εξαιρετικά υψηλά πρότυπα αντοχής για απόλυτη προστασία από το νερό και τη σκόνη. To motorola edge 60 pro σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει με μπαταρία 6000mAh για περισσότερη άνεση στην χρήση και διάρκεια για τις ανάγκες της κάθε μέρας. Οι κομψές επιλογές με την εξαιρετική γκάμα χρωμάτων και για τις δύο συσκευές έχουν τραβήξει τα βλέμματα, ενώ κυμαίνονται από απαλές έως πιο παιχνιδιάρικες αποχρώσεις που επιμελείται το Pantone Color Institute™ και έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους στυλ και προσωπικότητας.

Για τη γυναίκα που κινείται γρήγορα, εργάζεται, ταξιδεύει και θέλει να είναι πάντα chic, τa Razr 60 Ultra, moto edge 60 pro και moto edge 60 fusion είναι κάτι παραπάνω από απλώς smartphones - είναι η προέκταση της προσωπικότητάς της.