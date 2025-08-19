Τα οφέλη της AI στα έσοδα των ευρωπαϊκών εταιρειών

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιταχύνουν τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μετατραπεί σε έναν μοχλό οικονομικής «αναγέννησης» και αύξησης της παραγωγικότητας.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της τελευταίας μελέτης της Accenture, με θέμα «Europe’s AI reckoning: Reinventing industries for a new era», στην οποία αναφέρεται ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα ως και 200 δισ.ευρώ στους ετήσιους κύκλους εργασιών των ευρωπαϊκών εταιρειών, εφόσον αυτές υιοθετήσουν την τεχνολογία σε κλίμακα αντίστοιχη με αυτήν των πρωτοπόρων του κλάδου.

Το πιο σημαντικό και καίριο θέμα που αναδεικνύεται στη μελέτη είναι η παραγωγικότητα στην Ευρώπη, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές της Accenture υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ο μέσος Ευρωπαίος εργαζόμενος εμφανίζει μόλις το 76% της παραγωγικότητας ενός Αμερικανού, με το χάσμα να έχει διευρυνθεί, σταδιακά, εδώ και τρεις δεκαετίες.

Από την άλλη πλευρά, η χρόνια υποεπένδυση στην τεχνολογία και οι διστακτικοί ρυθμοί ψηφιακού μετασχηματισμού είναι, σύμφωνα με την Accenture, η βασική αιτία αυτής της υστέρησης.

Παρά την έμφαση που δόθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη από την πρόσφατη Έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η πραγματικότητα απέχει, καθώς σύμφωνα με την έρευνα: το 56% των 800 μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει μετασχηματιστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην ΤΝ. Αντίθετα, λιγότερο από το ένα τρίτο των μικρότερων επιχειρήσεων έχει υλοποιήσει έστω και μία σημαντική πρωτοβουλία ΤΝ, κάτι που εντείνει τον τεχνολογικό κατακερματισμό.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει το όχημα με το οποίο η Ευρώπη θα γεφυρώσει το χάσμα παραγωγικότητας, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και θα επανεφεύρει την οικονομία της. Ωστόσο, απαιτείται μια συντονισμένη στρατηγική με επενδύσεις σε cloud, αρχιτεκτονικές δεδομένων και ανθρώπινο δυναμικό», αναφέρουν, χαρακτηριστικά, οι αναλυτές της Accenture.

Η μελέτη εντοπίζει, επίσης, σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο: ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα και η αεροδιαστημική εμφανίζουν ταχύτερους ρυθμούς υιοθέτησης της ΤΝ, άλλοι κλάδοι, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και η βαριά βιομηχανία, υστερούν. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία, καθώς οι συγκεκριμένοι τομείς παρέχουν κρίσιμες υποδομές.

Αντίστοιχες ανισότητες καταγράφονται και γεωγραφικά, με χώρες, όπως η Ελβετία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, να υπερέχουν σε επίπεδο ωριμότητας.

Η Accenture επισημαίνει, ακόμη, ότι η αξιοποίηση της ΤΝ δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και ένα σύνολο παραμέτρων. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο τομέας των δεδομένων που απαιτεί επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών βάσεων, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων για την κατανόηση και αξιοποίηση της ΤΝ, η ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών με ασφαλή ψηφιακό πυρήνα, η επιχειρηματική αξία με την ανάπτυξη χρήσιμων use cases με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στην αποδοτικότητα, ο ψηφιακός αλφαβητισμός, με βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων σε εργαλεία ΤΝ, με έμφαση στη χρηστικότητα.

Επιπλέον, οι αναλυτές της Accenture επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού, αυτόνομου οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινές υποδομές, ενοποιημένες επενδύσεις και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μη διευρυνθεί περαιτέρω το χάσμα ψηφιακής ετοιμότητας.

Η Ευρώπη διαθέτει, σύμφωνα με την Accenture, όλα τα αναγκαία εργαλεία: ισχυρή βιομηχανική βάση, ερευνητικά κέντρα αιχμής και υψηλό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που απαιτείται είναι η βούληση και η ταχύτητα.