Τα νέα iPhone 17 και AirPods Pro 3 διαθέσιμα για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop

Τα iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, οι νεότερες εκδόσεις του εμβληματικού smartphone της Apple, είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop με τιμή που ξεκινάει από €979 ή από 20,40€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Πιο ευχάριστο και πιο ανθεκτικό από ποτέ, στη βασική του έκδοση το iPhone 17 διαθέτει οθόνη ProMotion 6,3 ιντσών, Ceramic Shield 2, όλες τις πίσω κάμερες στα 48MP, μπροστινή κάμερα Center Stage, και το πανίσχυρο A19 chip. Έρχεται με χωρητικότητες 256GB και 512GB, και σε αποχρώσεις Lavender, Sage, Mist Blue, White και Black.

Για πρώτη φορά, η Apple παρουσιάζει το iPhone Air, το πιο λεπτό iPhone που έχει υπάρξει ποτέ, με Οθόνη 6,5 ιντσών, ανθεκτικό Ceramic Shield μπροστά και πίσω, A19 Pro chip, σύστημα κάμερας Fusion 48MP και εμπρόσθια κάμερα Center Stage. Με τιμή που ξεκινάει από 1.239€ ή από 25,81€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις, το πρωτοποριακό αυτό μοντέλο διατίθεται σε εκδόσεις 256GB, 512GB και 1TB και χρώματα Sky Blue, Light Gold, Cloud White και Space Black.

Τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max είναι τα πιο ισχυρά iPhone που έχουν υπάρξει ποτέ. Διαθέτουν εκπληκτική οθόνη 6,3 και 6,9 ιντσών αντίστοιχα, σχεδιασμό από ενιαίο αλουμίνιο, A19 Pro chip, όλες τις πίσω κάμερες στα 48MP και επαναστατική διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Οι χωρητικότητές τους είναι 256GB, 512GB, 1TB και 2TB (μόνο για το Pro Max), ενώ οι τιμές τους ξεκινούν από 1.349€ ή από 28,10€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις και από 1.499€ ή από 31,23€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις αντίστοιχα. Η κατηγορία αυτή κυκλοφορεί στα χρώματα Silver, Cosmic Orange και Deep Blue.

Οι προπαραγγελίες για τα νέα μοντέλα iPhone ξεκίνησαν, ενώ θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Vodafone από την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8:00 π.μ. τοπική ώρα. Μπορείτε να βρείτε όλα τα νέα μοντέλα εδώ.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες και για τα AirPods Pro 3, τα οποία έχουν έως και 2 φορές πιο αποτελεσματική ενεργή ακύρωση θορύβου σε σχέση με τα AirPods Pro 2. Επιπλέον, τώρα διαθέτουν και αισθητήρα καρδιακών παλμών, μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και βελτιώσεις στην υγεία της ακοής. Επανασχεδιασμένα για πιο ασφαλή εφαρμογή, διατίθενται στα 249€ ή 10,38€/μήνα σε 24 άτοκες δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Vodafone φέρνει τον πιο εύκολο και άμεσο τρόπο για να αποκτήσει κανείς την τεχνολογία που χρειάζεται, μέσα από το πρόγραμμα Vodafone Flex. Με άτοκες δόσεις απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς πιστωτική κάρτα ή τραπεζική προέγκριση, οι συνδρομητές της Vodafone μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους ευέλικτα, εύκολα και γρήγορα, επιλέγοντας έως 24 άτοκες δόσεις στον λογαριασμό τους.