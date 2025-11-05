Συνάντηση Εργασίας @ξία

Συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού @ξία, διοργάνωσε η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδας και με τη συμμετοχή όλων των κεντρικών φορέων που αναλαμβάνουν ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις για τη διάδοση των βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων στην ελληνική κοινωνία, με έμφαση στην εκπαίδευση και τις νεότερες ηλικίες.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας και ο διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι «την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός δεν αφορά αποκλειστικά τους οικονομολόγους, τους τραπεζίτες, τους ακαδημαϊκούς, αλλά κάθε πολίτη που έχει ανάγκη την αυτομόρφωση και την εξέλιξη».

Σημείωσε δε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος «αφουγκραζόμενη τις τεράστιες και διαρθρωτικές αλλαγές που ζούμε, και κοιτώντας προς ένα μέλλον που δεν θα είναι πάντα προβλέψιμο έχει έως τώρα προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής αντίληψης ως απαραίτητης δεξιότητας και πηγής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ και διευθύνων σύμβουλος της Cepal Θόδωρος Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ένωση από το 2021 συνεργαζόμενη και υποστηρίζοντας το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για την εκπαίδευση και ενδυνάμωση μαθητών, δασκάλων και γονέων σε χρηματοοικονομικά ζητήματα. Οι δράσεις του προγράμματος @αξία, που εστιάζει στις μικρότερες ηλικίες και κυρίως τα δημοτικά σχολεία, έχουν φτάσει σε 450.000 μαθητές, τις οικογένειές τους και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. «Η ΕΕΔΑΔΠ πιστεύει ότι η “επένδυση” στην εξοικείωση των παιδιών με τις θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες και με τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην πρόληψη της υπερχρέωσης και της υπερβολικής αύξησης του ιδιωτικού χρέους», σημείωσε ο κ. Αθανασόπουλος.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Βασιλική Λαζαράκου, χαρακτηρίζοντας τη χρηματοοικονομική γνώση «θεμέλιο της οικονομίας» και «προϋπόθεση για υγιή επενδυτική κουλτούρα». Η κα Λαζαράκου αναφέρθηκε ειδικά στις δράσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ενδεικτικά στα μνημόνια συνεργασίας που έχει συνάψει η Επιτροπή με όλα τα μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας για σχετικές δράσεις, στη «δημιουργία on line προσομοιωτών επενδύσεων» σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, στις συνεργασίες με τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας για διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων για ζητήματα επίκαιρου ενδιαφέροντος αλλά και στη συνεργασία της με την κεντρική τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France) για την χρήση εκπαιδευτικού υλικού και την κυκλοφορία του στη χώρα μας καθώς και στη σύνταξη ψηφιακού βιβλίου για παιδιά Δημοτικού.

Ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού -το οποίο έχει κεντρικό ρόλο σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Ελλάδα- καθηγητής Νίκος Φίλιππας σημείωσε την ευρύτερη σημασία τους. «Δεν ανήκουν σε εκείνον που τις αναλαμβάνει», είπε χαρακτηριστικά. «Αποτελούν θεσμικό σημείο αναφοράς, θεσμικό αγαθό και θεμέλιο κοινωνικής συνοχής».

Τους κύκλους συζητήσεων που ακολούθησαν συντόνισε ο Παναγιώτης Κακολύρης, αντιπρόεδρος της ΕΝοΡ και COO της Socialdoo και στον πρώτο συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων: η γ.γ. ΓΓΧΤΔΙΧ Θεώνη Αλαμπάση, ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ και διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece Αναστάσιος Πανούσης, ο διευθύνων σύμβουλος της UCI και μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΔΑΔΠ Άρης Αρβανιτάκης και από την πλευρά του ΣΕΒ ο Αργύρης Τζικόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Junior Achievement Greece (JAG).

Η κα Αλαμπάση επισήμανε ότι έχει δημοσιευθεί η Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού, με τη συμβολή του ΟΟΣΑ, που θέτει τα θεμέλια των πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση του πληθυσμού στον τομέα αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργεί η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή με θεματικές επιτροπές οι οποίες επικεντρώνονται σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, η Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός νέων και ενηλίκων, η προστασία καταναλωτή και δανειολήπτη, η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των ιδιοκτητών πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση της κουλτούρας του μακροπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού (ζητήματα αποταμίευσης, συνταξιοδότησης, δημιουργίας περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεων και αξιοποίησης ασφαλιστικών προϊόντων).

Ο κ. Πανούσης αναφέρθηκε στην ίδρυση του doResponsible Financial Center από τη doValue Greece και το πλήθος δράσεων που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα, τόσο εκπαιδευτικού όσο και ενημερωτικού χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι έρευνα στις ΗΠΑ συνδέει ευθέως το επίπεδο χρηματοοικονομικής γνώσης με το ποσοστό αθέτησης δανείων στην οικονομία.

Ο κ. Αρβανιτάκης παρουσίασε αναλυτικά την «ιστορία επιτυχίας» του προγράμματος @αξία της ΕΕΔΔΠ και του Ινστιτούτου Χρημτοοικονομικού Αλφαβητισμού μέσα από συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες από το 2021. Μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων, έχουν καταγραφεί 29.000 επισκέψεις στον μικροκόμβο του @ξία (https://www.gfli.gr/programma-axia/), έχουν διοργανωθεί 30 επισκέψεις σε σχολεία και έχουν καταρτιστεί 250 εκπαιδευτικοί. Επίσης έγινε η παραγωγή δύο βίντεο με θέματα «αποταμίευση» και «δανεισμός» πο υ είχαν πάνω από 2.500 προβολές σε YouTube και Linkedin, ενώ έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση της έκθεσης στο πρόγραμμα κατά 20% με καταλύτη τη συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την υιοθέτηση του προγράμματος @ξία στην εκπαιδευτική ύλη 10 σχολείων σε όλη την Ελλάδα

Ο κ. Τζικόπουλος παρουσίασε το πρόγραμμα του JAG «Εικονική Επιχείρηση» μέσα από το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά πώς λειτουργεί η αγορά, αναπτύσσουν υπεύθυνες χρηματοοικονομικές συνήθειες και αποκτούν εφόδια που τους επιτρέπουν να παίρνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Στην ενότητα που αφορούσε τις δράσεις των τραπεζών, συμμετείχαν:

ο Γιώργος Τερζής, Διευθυντής Communications and Corporate Affairs της Alpha Bank, ο Ιάκωβος Γιαννακλής, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, η Αγγελική Μπούκη, Head of CEO’s Office and Corporate Responsibility της Τράπεζας Πειραιώς και η Χαρούλα Απαλαγάκη, acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο κ. Τερζής αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρωτοβουλία IQonomy που έχει αναλάβει η Alpha Bank. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κύκλους επιμόρφωσης με τίτλο «Μαθήματα Οικονομίας», διαδραστικά σεμινάρια και ομαδικές συναντήσεις ειδικά για γυναίκες άνω των 18 ετών, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό WHEN.

Ο κ. Γιαννακλής, αφού σημείωσε ότι η Ελλάδα υστερεί σε κουλτούρα αποταμίευσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Eurobank για την προώθηση της αποταμίευσης και ειδικότερα την εστίασή της στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η κα Μπούκη υπογράμμισε ότι «η οικονομική παιδεία δεν είναι μόνο τεχνική γνώση, αλλά και δεξιότητα ζωής – προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και οικονομικής σταθερότητας, που πρέπει να ξεκινά από το σχολείο και να συνοδεύει κάθε πολίτη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του». Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε το Youth’s Financial Literacy και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός έχει ενταχθεί στις δράσεις της ΕΕΤ εδώ και 20 περίπου χρόνια, σημείωσε η κα Απαλαγάκη, ενώ η Ένωση συμμετέχει στην Εθνική Στρατηγική για το Χρηματοοικονομικό Εγγραματισμό - στην οποία είχε αναφερθεί και η κα Αλαμπάση. Η κα Απαλαγάκη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων στο δωρεάν προσφερόμενο πρόγραμμα της ΕΕΤ για τις μικρές επιχειρήσεις, ως «μία ισχυρή ένδειξη για την επιθυμία του μικρού ιδίως επιχειρείν, αλλά και των ιδιωτών, να αποκτούν βασικές γνώσεις και ενημέρωση σε μία εποχή όπου προσφέρονται με απλές διαδικασίες πολλές επιλογές στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά σε ένα περιβάλλον σύνθετο και απαιτητικό».

Τέλος, στον κύκλο συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων σχολείων πήραν μέρος η δρ Ουρανία Γκικοπούλου, υποδιευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, η Ζωή Γείτονα, επικεφαλής των σχολείων CGS, η δρ Αναστασία Βασιλείου, αναπληρώτρια διευθύντρια των δημοτικών σχολείων CGS/PYP και η δρ Νέλλη Παππά, επόπτρια των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.

Η κα Γκικοπούλου μετέφερε τον ενθουσιασμό των μικρών μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποταμίευσης και σημείωσε ότι ο φόρτος εργασίας των δασκάλων εμποδίζει την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο.

Η κα Γείτονα χαρακτήρισε τα σχολεία «φυσικό χώρο για την απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων» και ανέδειξε τη σημασία της συνάντησης που διοργάνωσε η ΕΕΔΑΔΠ φέρνοντας για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο σε διάλογο κράτος, σχολεία και εργοδοτικούς φορείς.

Η κα Βασιλείου ενθάρρυνε όλους τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού αλλά και Γυμνασίου «να ψάξουν, να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν προγράμματα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού» και πρότεινε «η Πολιτεία να σχεδιάσει σταδιακά την ένταξη του Χρηματοοικονομικού εγγραματισμού σε όλα τα ελληνικά σχολεία».

Στην άμεση ανθρώπινη επαφή της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας και της εκπαιδευτικής πράξης έδωσε έμφαση η κα Παππά. «Ένας δάσκαλος», είπε, «μπορεί ακόμη και κάνοντας χρήση των μύθων του Αισώπου να περάσει μηνύματα χρηματοοικονομικής παιδείας στα παιδιά».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση του καθ. Ν. Φίλιππα με τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανδρέα Μιλιδώνη, στην οποία επισημάνθηκε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τη διάδοση των θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε οι πολίτες, και κυρίως οι νέοι, κατά τη διατύπωση του κ. Μιλιδώνη «να χρησιμοποιούν το χρήμα ως εργαλείο και να μην εργαλειοποιούνται από αυτό», χτίζοντας «μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην υπερκατανάλωση, τον υπερδανεισμό, τις χρηματοοικονομικές απάτες και τις επενδυτικές αυταπάτες». Τέλος, ο κ. Φίλιππας σημείωσε την ελλειμματική παρουσία του ελληνικού κράτους σε σύγκριση με τις αποτελεσματικότερες δομές που λειτουργούν στην Κύπρο και κατέληξε με το «όραμα ενός οικοσυστήματος γονέων, δασκάλων και οικογενειών» που θα δώσει ώθηση στη χρηματοοικονομική γνώση.