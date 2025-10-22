Στρατηγική συνεργασία FinTHESIS με το Military Club

Μία συνεργασία στρατηγικής σημασίας ξεκινάει η εταιρία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων FinTHESIS με το Military Club, δίνοντας τη δυνατότητα στα Μέλη του, εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό, να αποκτήσουν κατοικία με προνομιακούς όρους, πέραν της δωρεάν υπηρεσίας που παρέχεται από την FinTHESIS σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η FinTHESIS μέσω των πιστοποιημένων συμβούλων της αναλαμβάνει αποκλειστικά την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης καθώς και την προετοιμασία του φακέλου του δανείου που θα αποσταλεί στις Τράπεζες.

Η FinTHESIS συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες, συλλέγει όλες τις συμφέρουσες προτάσεις και απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να επισκεφθούν τραπεζικά καταστήματα, ενώ βοηθά στο στάδιο επιλογής του πλέον κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Η όλη διαδικασία διαμεσολάβησης είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και επιπλέον, τα μέλη του Military Club, υποβάλλοντας το αίτημά τους μέσω της FinTHESIS δεν επιβαρύνονται τα έξοδα εξέτασης φακέλου για το δάνειο που θα επιλέξουν. Η υπηρεσία αφορά σε δάνειο από όποια τράπεζα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

Η FinTHESIS είναι εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διαμεσολαβεί για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης έως και την εκταμίευση του δανείου.

Το Military Club ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό τη μείωση του κόστους ζωής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω στρατηγικών συμφωνιών με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα της καθημερινότητας. Μέσω των συμφωνιών αυτών, παρέχονται ειδικά προνόμια σε όσους εγγράφονται ως μέλη του Military Club. Η εγγραφή τους γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μέσα από την ιστοσελίδα του Military Club και αποκτούν την ψηφιακή κάρτα μέλους.

Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει στα Μέλη του Military Club μία σειρά από οφέλη όπως: