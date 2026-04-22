Στρατηγική Σύμπραξη Toyota Hellas – ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με επίκεντρο την Υβριδική Τεχνολογία

Η Toyota Hellas, μέλος του παγκόσμιου ομίλου Inchcape plc. και με 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, και η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ του Ομίλου Alphabet Education, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική εκπαιδευτική πρωτοβουλία στον τομέα της Μηχανοτρονικής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το «Πρόγραμμα Υβριδικής Τεχνολογίας by Toyota», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών και στην άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πολυτεχνολογικής στρατηγικής «Toyota multi‑pathway». Η multi‑pathway προσέγγιση αξιοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες εξηλεκτρισμού – υβριδικά, plug‑in υβριδικά, αμιγώς ηλεκτρικά και τεχνολογίες υδρογόνου και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου – ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κινητικότητας κάθε αγοράς.

Με τη μακρόχρονη εμπειρία της στην υποστήριξη εξηλεκτρισμένων οχημάτων, η Toyota Hellas συμβάλλει στη δημιουργία σύγχρονων τεχνικών δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής αυτοκίνησης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται παράλληλα με τον βασικό κύκλο σπουδών των σπουδαστών Μηχανοτρονικής και, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης από την Toyota Hellas. Για την αποτελεσματική διεξαγωγή του προγράμματος, οι καθηγητές της Σχολής Μηχανοτρονικής της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ θα εκπαιδευτούν από την εταιρεία, ώστε να μεταφέρουν στους σπουδαστές την τεχνογνωσία της στην υβριδική τεχνολογία.

Επιπλέον, η Toyota Hellas θα ενισχύσει τη hands-on εκπαίδευση της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την παροχή υβριδικών οχημάτων και σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων, με εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή υποστήριξη των καθηγητών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι σπουδαστές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, λαμβάνοντας ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών After Sales, τη ροή εργασιών του AFS, καθώς και να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της σύνδεσης των σπουδαστών με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας απτές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Toyota Hellas θα παρέχει την ευκαιρία αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, οι οποίες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της εταιρείας και θα λειτουργούν ως γέφυρα προς τη μελλοντική στελέχωση, της Toyota Hellas, και του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της, ενισχύοντας τη διασύνδεση εκπαίδευσης και επαγγελματικού χώρου.

Για την περαιτέρω ανάδειξη της συνεργασίας και την υποστήριξη της αγοράς, η Toyota Hellas θα συμμετάσχει στη διοργάνωση του ετήσιου θεσμού των Career Days αποκλειστικά για τους σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, δημιουργώντας μια «δεξαμενή» επαγγελματιών έτοιμων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Στις επιβραβεύσεις του προγράμματος, η Toyota Hellas θα θεσπίσει πρόγραμμα υποτροφιών για τους σπουδαστές με την καλύτερη επίδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διάκριση αυτή θα συνοδεύεται από τη δέσμευση της εταιρείας να παραχωρήσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο δίκτυο της Toyota Hellas για τους υπότροφους.

Εκ μέρους της Toyota Hellas, το Μνημόνιο υπεγράφη από τη Μαρία Καλογεροπούλου, People Director, η οποία δήλωσε: «Στην Toyota Hellas, ως μέλος του παγκόσμιου ομίλου Inchcape plc και με σταθερή παρουσία 40 ετών στην ελληνική αγορά, επενδύουμε διαχρονικά στους ανθρώπους και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, παραμένοντας πιστοί στη στρατηγική μας για βιώσιμη κινητικότητα και πολυτεχνολογική εξέλιξη. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες αποτελεί ισχυρή βάση για τη μετάδοση σύγχρονης τεχνικής γνώσης στους σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εφόδια για να εξελιχθούν σε επαγγελματίες της σύγχρονης αυτοκίνησης και να αποτελέσουν μέρος της επόμενης γενιάς τεχνικών».

«Η μεταφορά της τεχνογνωσίας της Toyota στους νέους σπουδαστές αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Μέσα από το Πρόγραμμα Υβριδικής Τεχνολογίας, δίνουμε τη δυνατότητα σε σπουδαστές και καθηγητές να κατανοήσουν σε βάθος τα υβριδικά συστήματα, αποκτώντας ουσιαστική κατανόηση των σύγχρονων τεχνολογιών εξηλεκτρισμού και πρακτική εμπειρία με εργαλεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται ήδη στο δίκτυό μας», σημείωσε ο Παναγιώτης Γαρατζιώτης, επικεφαλής τεχνικής εκπαίδευσης της Toyota Hellas.

Ο Δημήτρης Τσίρκας, Γενικός Διευθυντής της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Toyota Hellas, έναν διακεκριμένο και αξιόπιστο οργανισμό στον χώρο της αυτοκίνησης, ενισχύει ουσιαστικά την εκπαιδευτική εμπειρία των σπουδαστών μας. Το πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία, που φέρνει τους σπουδαστές μας σε άμεση επαφή με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων, προσφέροντάς τους πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται ραγδαία».

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 2026, ενώ μέσα στον Μάϊο θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.