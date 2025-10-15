Στα 8,5 δισ. δολάρια τα κέρδη της Bank of America - Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Bank of America για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ να «πατάει» στα έσοδα από τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής.

Όπως ανακοίνωσε η BofA την Τετάρτη, τα κέρδη έφτασαν τα 8,5 δισ. δολάρια ή 1,06 δολάρια ανά μετοχή έναντι 6,9 δισ. ή 81 σεντ ανά μετοχή στο τρίτο τρίμηνο του 2024.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή στα 95 σεντ.

Τα συνολικά έσοδα της BofA έφτασαν τα 28,24 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για έσοδα 27,5 δισ. δολάρια.

Μετά από τις ανακοινώσεις, οι μετοχές της τράπεζας έφτασαν να κερδίζουν κοντά στο 4% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τετάρτης στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες της BofA αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους -η διαφορά μεταξύ των εσόδων της τράπεζας από δάνεια και των πληρωμών για καταθέσεις- αυξήθηκαν κατά 9%

Η διοίκηση της BofA αναμένει τώρα καθαρά έσοδα από τόκους για το τέταρτο τρίμηνο μεταξύ 15,6 και 15,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση περίπου 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.