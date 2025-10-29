Στα 77,7 δισ. δολάρια τα έσοδα της Microsoft - «Οδηγός» η σύμπλευση με την OpenAI

Η Microsoft ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δαπάνησε σχεδόν 35 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και επισκιάζοντας την εντυπωσιακή ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα του cloud computing.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Microsoft για το τρίμηνο ανήλθαν σε 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της Visible Alpha για 30,34 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι ο κλάδος του Azure cloud, η βασική μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης της, αυξήθηκε κατά 40% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Visible Alpha για περίπου 38,4%.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% στα 77,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 75,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα αποτελέσματα ακολουθούν την αναθεωρημένη συμφωνία της Microsoft με την OpenAI αυτή την εβδομάδα, η οποία της έδωσε μερίδιο 27% αξίας περίπου 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μερίδιο από τις πωλήσεις και πρόσβαση σε πνευματική ιδιοκτησία, διαλύοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεργασία με την εταιρεία που είναι συνώνυμη με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία, η οποία παρέχει στη Microsoft αποκλειστική πρόσβαση στα μοντέλα πίσω από το ChatGPT, υπήρξε καθοριστική για την ταχεία ανάπτυξη του Azure τα τελευταία τρίμηνα και ενίσχυσε την πρόκληση που αποτελεί για τον κορυφαίο πάροχο cloud Amazon.com. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τις άλλες υπηρεσίες AI της Microsoft, όπως το 365 Copilot για επιχειρήσεις.

Αυτή η ώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μετατρέψει τη Microsoft στη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με αγοραία αξία 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, πίσω μόνο από την εταιρεία chip Nvidia με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή, που έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 30% φέτος, είναι από τις καλύτερες σε απόδοση στο «Magnificent 7».