Η πώληση της TKRM αποτελεί μία προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική κίνηση, που συνδυάζει τη δημιουργία άμεσου κεφαλαίου με τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και την ενίσχυση της στρατηγικής ευελιξίας του ΟΤΕ.

Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν άμεσα από τη διανομή των καθαρών εσόδων, ενώ η εταιρεία θα μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των βασικών αγορών και των υποδομών επόμενης γενιάς.

Η συναλλαγή αποτελεί παράλληλα μήνυμα εμπιστοσύνης στη διοίκηση του ΟΤΕ, η οποία αποδεικνύει ικανότητα λήψης αποφάσεων που μεγιστοποιούν την αξία για τους μετόχους σε ένα περιβάλλον υψηλής ανταγωνιστικότητας και συνεχών τεχνολογικών αλλαγών.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις αρχές Οκτωβρίου, ο ΟΤΕ μπαίνει σε μία νέα φάση, όπου η αποδοτική διαχείριση κεφαλαίου, η εστίαση σε στρατηγικά κερδοφόρους τομείς και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους θα καθορίσουν τον ρόλο του στην περιοχή και τη δυναμική της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ιστορικό της συναλλαγής

Η Telekom Romania Mobile Communications δημιουργήθηκε πριν από δύο δεκαετίες ως τμήμα της στρατηγικής του ΟΤΕ για διεθνή επέκταση. Με σταθερή παρουσία στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Ρουμανίας, η TKRM συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στα έσοδα του ΟΤΕ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η αγορά εμφανίζει υψηλή ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα από τους τοπικούς παίκτες και τα νέα ψηφιακά δίκτυα.

Οι πρώτες σκέψεις για πώληση του ρουμανικού βραχίονα ξεκίνησαν το 2023, όταν η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε στρατηγική ανασύνταξης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Στόχος ήταν να επικεντρωθεί περισσότερο στις βασικές αγορές, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και να απελευθερώσει κεφάλαια για επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς (5G, οπτικές ίνες) και ψηφιακές υπηρεσίες.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μεγάλων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, η Vodafone και η Digi προκρίθηκαν ως οι στρατηγικοί αγοραστές. Η συμφωνία προβλέπει ότι η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.

Στη συνέχεια, ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone το υπόλοιπο μερίδιο της TKRM (με εξαίρεση τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία), για συνολικό τίμημα 70 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσαρμοστεί κατά το κλείσιμο της συναλλαγής με βάση τον καθαρό δανεισμό, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη και προβλέψεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου 2025, και τα καθαρά έσοδα θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Η πώληση της TKRM, όπως προαναφέραμε, είναι μια στρατηγική κίνηση που συνδυάζει την απελευθέρωση κεφαλαίων με τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου σε μία εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Υπολογίζεται ότι τα καθαρά έσοδα από την πώληση, μετά τις προσαρμογές, θα αυξήσουν άμεσα τη ρευστότητα του ΟΤΕ, δίνοντας τη δυνατότητα για διανομή μερίσματος. Για τους μετόχους, υπάρχουν δύο βασικοί άξονες οφέλους:

1. Άμεση κεφαλαιακή απόδοση: Το τίμημα των 70 εκατ. ευρώ, ανεξαρτήτως των προσαρμογών, προσφέρει άμεση εισροή μετρητών που μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα. Σε περιόδους σταθεροποίησης των αγορών, μια τέτοια κίνηση ενισχύει την αξία της μετοχής και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

2. Μείωση κινδύνου: Η αγορά κινητής στη Ρουμανία παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, υψηλό κόστος επενδύσεων σε υποδομές και περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Αποχωρώντας από τον συγκεκριμένο κλάδο, ο ΟΤΕ μειώνει την έκθεσή του σε πιθανές αρνητικές διακυμάνσεις και περιορίζει την ανάγκη για κεφάλαια που θα είχαν δεσμευτεί στην ανάπτυξη δικτύων.

Επιπλέον, η συμφωνία με δύο μεγάλους παίκτες της ρουμανικής αγοράς εξασφαλίζει ότι η TKRM συνεχίζει να λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισμού και καινοτομίας, προστατεύοντας τη φήμη της εταιρείας και διασφαλίζοντας ότι τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο.

Το μήνυμα του Κώστα Νεμπή

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, σχολίασε:

«Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της ΤKRM για την αφοσίωση και τη συμβολή τους έως σήμερα. Η συμφωνία με τη Vodafone και τη Digi θα ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις σε υποδομές, θα επιτρέψει πιο αποδοτική ανάπτυξη των δικτύων και θα ενισχύσει την εμπειρία των πελατών, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας».