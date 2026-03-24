Softweb: Νέο στοίχημα στην AI με τη δημιουργία αυτόνομου hub

H Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα με ταχύτητα που θυμίζει άλλες μεγάλες τεχνολογικές τομές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Softweb επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη συγκυρία, περνώντας από τη θεωρία στην πράξη με τη δημιουργία μιας αυτόνομης μονάδας, που φιλοδοξεί να παράγει απτές, εμπορικές λύσεις AI. Ο λόγος για το NoeticAI Lab, ένα αυτόνομο hub καινοτομίας.

Η νέα μονάδα, η οποία διαμορφώθηκε στις αρχές του 2025, λειτουργεί ήδη ως αυτόνομο επιχειρησιακό σχήμα, στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος της δεν είναι απλώς η έρευνα, αλλά κυρίως η ανάπτυξη κλιμακούμενων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η αγορά της AI παραμένει σε φάση ωρίμανσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το επιχειρηματικό λογισμικό, το digital marketing και η κυβερνοασφάλεια, πεδία στα οποία η εισηγμένη έχει ήδη σημαντική παρουσία. Αυτό επιτρέπει στον Όμιλο να κινηθεί όχι ως «νεοεισερχόμενος», αλλά ως παίκτης που γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Από τη στρατηγική στην εμπορική αξιοποίηση

Η διαφοροποίηση του NoeticAI Lab έγκειται στη σύγκλιση τριών βασικών πυλώνων δραστηριότητας του Ομίλου, ήτοι του business software, της στρατηγικής ψηφιακής επικοινωνίας και της κυβερνοασφάλειας. Αυτή η τριπλή βάση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος, επιτρέποντας την ανάπτυξη λύσεων που δεν είναι αποσπασματικές, αλλά ενιαίες και λειτουργικές.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται δεν περιορίζονται σε πειραματικό επίπεδο, αλλά στοχεύουν άμεσα στη βελτίωση κρίσιμων λειτουργιών.

Ήδη, η μονάδα έχει παρουσιάσει τέσσερις διακριτές λύσεις AI, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επένδυση δεν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού, αλλά έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Αυτό είναι και το βασικό στοίχημα, η μετατροπή της τεχνολογικής επένδυσης σε εμπορικό αποτέλεσμα.

Η επιλογή δημιουργίας αυτόνομης δομής, αντί για ενσωμάτωση της AI στα υφιστάμενα business units, αποτυπώνει μια πιο επιθετική στρατηγική. Η ευελιξία, η ταχύτητα ανάπτυξης και η δυνατότητα πειραματισμού σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι στοιχεία που δύσκολα επιτυγχάνονται σε πιο «βαριές» οργανωτικές δομές.

Η τεχνολογική μετάβαση

Ο CEO του Ομίλου, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, περιγράφει το NoeticAI Lab ως στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δηλώνει στο Liberal: «Η αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο, ειδικά στους τομείς του business software, του marketing και της κυβερνοασφάλειας, ακριβώς εκεί όπου ο Όμιλος Softweb διαθέτει βαθιά εξειδίκευση. Το NoeticAI Lab αποτελεί μια συνειδητή στρατηγική επιλογή, τη δημιουργία μιας αυτόνομης επιχειρησιακής μονάδας που αξιοποιεί τη γνώση, την εμπειρία και τη δυναμική των τριών πυλώνων του Ομίλου, με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούν μετρήσιμη αξία.

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη ενσωματώνεται στα επιμέρους business units του Ομίλου, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη δομή, με την ευελιξία και την ταχύτητα να αξιοποιήσει στο μέγιστο τη συνολική ομιλική δυναμική και να παράξει πιο σύνθετες και διευρυμένες λύσεις.».

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογραμμίζει ότι η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται σε μια στιγμή κατά την οποία ο Όμιλος Softweb βρίσκεται στο πιο ώριμο σημείο της πορείας του, με εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση και δυναμική που του επιτρέπουν να αξιοποιήσει στο μέγιστο αυτή τη μετάβαση και μας λέει: «Η προσέγγισή μας δεν είναι επιφανειακή. Είναι συνειδητή, δομημένη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με το μακροπρόθεσμο όραμα του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας.»