Shell: Στα 5,4 δισ. δολάρια τα κέρδη του γ' τριμήνου, ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Η Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη κέρδη υψηλότερα του αναμενομένου για το γ' τρίμηνο, καθώς επικαλέστηκε την ισχυρή λειτουργική απόδοση και τις υψηλότερες συνεισφορές από τις συναλλαγές.

Ο βρετανικός πετρελαϊκός «κολοσσός» ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,4 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 5,05 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εκτίμηση της LSEG. Μια άλλη πρόβλεψη αναλυτών που παρείχε η εταιρεία είχε τοποθετήσει τα αναμενόμενα κέρδη της Shell για το τρίτο τρίμηνο στα 5, 09 δισ.

Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6 δισ. δολαρίων για την ίδια περίοδο πέρυσι και 4,26 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την επαναγορά μετοχών αξίας 3,5 δισ.δολαρίων κατά τους επόμενους τρεις μήνες, διατηρώντας το ρυθμό των αποδόσεων των μετόχων της. Η εταιρεία δήλωσε ότι σημείωσε το 16ο συνεχόμενο τρίμηνο επαναγοράς μετοχών αξίας τουλάχιστον 3 δισ. δολαρίων.

Το καθαρό χρέος της εταιρείας, εν τω μεταξύ, ανήλθε σε 41,2 δισ. δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου, από 43,2 δισ. δολάρια σε τριμηνιαία βάση.

Η τιμή της μετοχής της Shell που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει ανέβει περισσότερο από 16% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί «κολοσσοί» Exxon Mobil και Chevron αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Παρασκευή, ενώ η βρετανική BP θα ακολουθήσει την Τρίτη.