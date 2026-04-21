Η Deutsche Telekom εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους ενοποίησης με την αμερικανική θυγατρική της T-Mobile US, μια κίνηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν πολυεθνικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο και να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ιστορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Deutsche Telekom είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της T-Mobile, κατέχοντας περίπου το 53% των μετοχών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο γερμανικός όμιλος εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας συμμετοχών, η οποία θα υποβάλει πρόταση ανταλλαγής μετοχών τόσο για την Deutsche Telekom όσο και για την T-Mobile.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός ενιαίου και απλουστευμένου εταιρικού σχήματος που θα ελέγχει τις δραστηριότητες των δύο εταιρειών και θα ανήκει από κοινού στους υφιστάμενους μετόχους τους. Η νέα οντότητα θα μπορούσε στη συνέχεια να επιδιώξει εισαγωγή σε χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και οποιαδήποτε συναλλαγή θα απαιτήσει πολιτική στήριξη για να προχωρήσει, επισημαίνουν οι πηγές, τονίζοντας ότι οι όροι ενδέχεται να μεταβληθούν. Οι δύο εταιρείες εξετάζουν εδώ και χρόνια το ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα ότι θα προχωρήσουν τελικά σε συμφωνία αυτή τη φορά.

«Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική τους, η DT και η TMUS δεν σχολιάζουν εικασίες σχετικά με τις εταιρικές τους δραστηριότητες, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για να σχολιάσουμε σχετικά με το ερώτημά σας», ανέφερε εκπρόσωπος της Deutsche Telekom σε γραπτή δήλωση. Εκπρόσωπος της T-Mobile αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι μετοχές της Deutsche Telekom διαπραγματεύονται σε σημαντικά χαμηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών σε σχέση με την T-Mobile, η οποία συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του ομίλου. Μια συγχώνευση θα μπορούσε να περιορίσει αυτό το discount και να ενισχύσει το μέγεθος του ομίλου, επιτρέποντάς του να επιδιώξει περαιτέρω εξαγορές.

Παράλληλα, θα δημιουργούσε τον μεγαλύτερο πάροχο ασύρματων υπηρεσιών στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης, ξεπερνώντας την China Mobile, η οποία αποτιμάται περίπου στα 235 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της T-Mobile έχει υποχωρήσει περίπου 22% τον τελευταίο χρόνο, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίησή της κοντά στα 217 δισ. δολάρια. Αντίστοιχα, η Deutsche Telekom έχει καταγράψει πτώση περίπου 10% στη Φρανκφούρτη, με αποτίμηση περίπου 141 δισ. ευρώ (166 δισ. δολάρια).