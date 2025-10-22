Schweppes BarMasters Greece 2025: Η απόλυτη εμπειρία bartending επέστρεψε για 3η χρονιά!

Το Schweppes, το πιο εκλεκτό αναψυκτικό στον κόσμο των ενηλίκων, πραγματοποίησε τον διαγωνισμό Schweppes BarMasters για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αναζητώντας τους καλύτερους bartenders της χώρας!





Ομαδική φωτογραφία όλων των συμμετεχόντων με τους κριτές



Στον μεγάλο τελικό, οι 6 φιναλίστ που ξεχώρισαν ως οι πιο δημιουργικοί bartenders μέσα από τα εντατικά bootcamps, αναμετρήθηκαν για τον τίτλο του Schweppes BarMaster Greece 2025, σε μια ημέρα γεμάτη εκπλήξεις, γεύσεις, φυσαλίδες και μουσική. Μεγάλος νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Ένεα Γκίνι, κερδίζοντας μια μοναδική εμπειρία στο Εδιμβούργο, με mentorship από τον Iain McPherson – Schweppes Global brand ambassador, guest shift στο Panda & Sons, ένα από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου και exclusive tour με τον Schweppes Brand Ambassador της Σκωτίας, Ross Lawrie. Το αργυρό βραβείο κατέκτησε ο Παύλος Ψυρούκης, αποκτώντας συνδρομή στις εκπαιδεύσεις για bartending TAOS Masterclasses, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Αντώνης Κωστόπουλος, κερδίζοντας πιστοποίηση WSET Level 1 & 2 στα Spirits. Οι δύο πρώτοι νικητές εξασφάλισαν επίσης το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό που θα διεξαχθεί στις 3-5 Νοεμβρίου.





Βραβείο

H διαγωνιστική διαδικασία κορυφώθηκε μέσα από δύο απαιτητικά και δημιουργικά challenges που δοκίμασαν τις γνώσεις, την ταχύτητα και την αισθητική των bartenders. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να συμμετέχουν αρχικά στο Food Pairing Cocktail Challenge, όπου, αφού διάλεξαν ένα tapas του βραβευμένου σεφ Άνταμ Κοντοβά, δημιούργησαν ένα highball cocktail με προϊόντα Schweppes.

Στη συνέχεια, το “Disco Revival” Speed Round ανέβασε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά: οι φιναλίστ έπρεπε να αποστηθίσουν 15 old-school disco cocktails και να εκτελέσουν έξι από αυτά μέσα σε έξι λεπτά, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους Shake, Stir και Build και φυσικά το Schweppes Tropical Fusion, μπροστά στην κριτική επιτροπή. Η έμπνευση πίσω από τη δοκιμασία ήταν το νέο λανσάρισμα Schweppes Tropical Fusion, ένα προϊόν με ιδιαίτερο, φρέσκο και fancy χαρακτήρα, που συναντά τα disco drinks, δηλαδή cocktails που αναβιώνουν μια εποχή έντονης έκφρασης, δημιουργικότητας, ρυθμού και ζωντάνιας, δημιουργώντας έτσι το απόλυτο match για το σήμερα.





Άνταμ Κοντοβάς, Guest Κριτής & Chef Partner, Head Chef και ιδιοκτήτης του εστιατορίου EX MACHINA

Στο πάνελ που αξιολόγησε τους διαγωνιζόμενους και στα 2 challenges, συμμετείχαν οι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου Βασίλης Κυρίτσης Schweppes Lead Activation Strategist EU, Μαίρη Ταλαιπώρου Head Brand Ambassador Schweppes, οι Schweppes Brand Activators, Πέτρος Μυτιληναίος και Γιάννης Οικονόμου, καθώς και ο περσινός νικητής του Schweppes BarMasters και του Schweppes European Competition 2024, Αποστόλης Αναγνώστου. Ειδικότερα, στο Food Pairing Challenge συμμετείχε ως guest κριτής και Chef Partner ο Άνταμ Κοντοβάς, προσφέροντας τη δική του γνώση, αισθητική και εμπειρία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο αναγνωρισμένος στον χώρο του bartending και της εκπαίδευσης bar, Μιχάλης Παπαζήσης.

Το ταξίδι δεν σταματά εδώ! Η εμπειρία θα συνεχιστεί στο Athens Bar Show στο περίπτερο της Coca-Cola Τρία Έψιλον, όπου οι νικητές θα διεκδικήσουν ζωντανά τον διεθνή τίτλο Schweppes Bar Master 2025, σε μια μοναδική, πολυδιάστατη τριήμερη εμπειρία γεμάτη ιδιαίτερα cocktails, βιωματικά challenges και μοναδικά δώρα. Εκεί θα βρεθούν και τέσσερα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας bartending σκηνής, οι Schweppes Pioneers Millie Tang, Iain McPherson, Βασίλης Κυρίτσης και Simone Caporale, για να κρίνουν και να αναδείξουν τον καλύτερο.