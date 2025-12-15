SAF: Η νέα πράσινη οικονομία που μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια οικονομική ευκαιρία, με τους ευρωπαϊκούς πόρους διαθέσιμους, τη βιομηχανία σε αναμονή και τις αεροπορικές εταιρείες να πιέζουν για φθηνότερα βιώσιμα καύσιμα. Αυτή λοιπόν είναι η ιδανική στιγμή για να γίνει παραγωγός SAF. Η επένδυση στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Είναι μια στρατηγική επιλογή με σαφή οικονομικά οφέλη.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογράμμισε στην ομιλία του, στην εορταστική εκδήλωση του ΔΑΑ για την ολοκλήρωση του Route 2025, ότι η Ευρώπη βλέπει τα SAF ως μοχλό ανάπτυξης, ενεργειακής ανεξαρτησίας και ανταγωνιστικότητας.

Για την Ελλάδα, μια χώρα που στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουρισμό και στις αερομεταφορές, η ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων SAF θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα εγχώρια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε υποδομές και καινοτομία. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, ότι θα είχαμε μείωση ενεργειακής εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Η Ευρώπη στηρίζει τα πράσινα έργα

«Πέρυσι, πάνω από 50 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιώματα βιώσιμων καυσίμων, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. Έχουμε προβλέψει 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 για την υποστήριξη της χρήσης τους. Τώρα, μέσα από το Επενδυτικό Σχέδιο για τις Βιώσιμες Μεταφορές, που παρουσίασα πριν από λίγες εβδομάδες, ενεργοποιούμε 2,9 δισ. ευρώ επιπλέον για βιώσιμα καύσιμα και υποδομές», είπε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε ότι «παρότι πάνω από 40 έργα SAF βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα δεν έχει φτάσει ακόμα σε τελική επενδυτική φάση. Άρα αυτό που πρέπει να δημιουργήσουμε τώρα είναι οι σωστές συνθήκες για επενδύσεις. Ήδη πρέπει να σας πω ότι 8 κράτη μέλη ενώνουν δυνάμεις μετά από πρόσκληση που τους απηύθυνα στη διαμόρφωση μιας συμμαχίας πρωτοπόρων κρατών, για την παραγωγή των SAF. Στόχος να μοχλέψουμε 500 εκατομμύρια ευρώ και να τα διαθέσουμε για επενδύσεις έως το 2026, κάνοντας ουσιαστικά de-risking στις επιχειρήσεις αυτές, έτσι ώστε να επενδύσουν». Ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε στον Liberal ότι «η συμμετοχή της Ελλάδας δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά επιβεβλημένη».

Πόσο μπορεί να κερδίσει η ελληνική οικονομία από τα SAF

Η απανθρακοποίηση των αερομεταφορών, κατά τον Επίτροπο, δεν είναι «ένα βήμα πίσω», αλλά «άλμα μπροστά» και αυτό αποτυπώνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Ανοίγει νέες αγορές, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, επιταχύνει την καινοτομία και φέρνει την Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που είναι σταθερό και βιώσιμο.

Η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο στην ενέργεια, κάτι που ο Τζιτζικώστας επαίνεσε αναφερόμενος στις πρόσφατες διακρατικές συμφωνίες. Τα SAF μπορούν να αποτελέσουν τον επόμενο κρίσιμο κρίκο, μετατρέποντας τα ελληνικά αεροδρόμια και λιμάνια σε κόμβους ανεφοδιασμού της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, η παραγωγή SAF ενεργοποιεί αλυσίδα αξίας από εταιρείες τεχνολογίας, βιομηχανίας, ενέργειας και αποβλήτων.

Τέλος, όσο μεγαλύτερη πρόσβαση έχουν οι αεροπορικές εταιρείες σε φθηνότερα, εγχώρια παραγόμενα SAF, τόσο πιο ανταγωνιστικές θα γίνονται. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, μικρότερη επιβάρυνση για επιβάτες, ισχυρότερο προφίλ βιωσιμότητας και δυνατότητα να προσελκύουν επιπλέον δρομολόγια και συνεργασίες.

Η θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη

Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να παραμείνει ενεργειακά εξαρτημένη, κάτι που φάνηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Τα SAF προσφέρουν μειωμένη εξάρτηση από εισαγωγές, διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή, η ενεργειακή αυτάρκεια δεν είναι απλώς οικονομικό όφελος, αλλά και ζήτημα εθνικής ασφάλειας.