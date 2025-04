Rhythm of Excellence: Η νέα καμπάνια της Star Alliance που παρουσιάζει την αξία της ενιαίας και αδιάλειπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας

Η Star Alliance, η μεγαλύτερη αεροπορική συμμαχία στον κόσμο, παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Rhythm of Excellence», για να προβάλει με αυτό τον δημιουργικό τρόπο τα μοναδικά οφέλη που προσφέρει στους επιβάτες η συνεργασία των 25 κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών-μελών της.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη καμπάνια αποτυπώνει βήμα-βήμα την πορεία ενός ενιαίου και αδιάλειπτου ταξιδιού, σε μία ενιαία κράτηση, μέσω της Star Alliance. Καταγράφοντας την πορεία ενός επιβάτη από το check-in και την παράδοση των αποσκευών, έως την πρόσβαση στο lounge και τα οφέλη του προγράμματος επιβράβευσης και πιστότητας, η νέα αυτή καμπάνια παρουσιάζει το «παρασκήνιο» ενός ενιαίου ταξιδιού, αναδεικνύοντας τον συντονισμό και την επιχειρησιακή αρμονία που εξασφαλίζει η συνεργασία μέσω της Star Alliance, προκειμένου να προσφέρει μια πραγματικά ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία στον επιβάτη.

Για περισσότερα από 27 χρόνια, η Star Alliance αποτελεί μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη συμμαχία που διασφαλίζει «σιωπηρά» την ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών των αεροπορικών εταιρειών-μελών της. Μέσω της νέας αυτής καμπάνιας, θέτει αυτή τη φορά στο επίκεντρο τη δική της συνεισφορά και την αξία της συνεργασίας, του συντονισμού και της κοινής δέσμευσης που ενώνει όλες τις αεροπορικές εταιρείες της συμμαχίας.

«Η καμπάνια αποτυπώνει τον πυρήνα του ρόλου και της αποστολής μας που δεν είναι άλλος, από το να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση απρόσκοπτων και ενιαίων ταξιδιών», δήλωσε ο Renato Ramos, Vice President, Corporate Strategy της Star Alliance. «Οι επιβάτες αλληλεπιδρούν κατά κύριο λόγο απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες-μέλη μας. Είναι οι δικές τους διαδικασίες και συνεργασία που καθιστά τις πρωτοβουλίες μας εφικτές, είτε αυτό αφορά το check-in και τη διαχείριση των αποσκευών, είτε αφορά την πρόσβαση στα lounges ή και τα προγράμματα επιβράβευσης. Αυτός ο κοινός ρυθμός που χτίζεται συλλογικά, είναι και αυτός που διαμορφώνει ουσιαστικά την εμπειρία που προσφέρει η Συμμαχία».

Με μουσική υπόκρουση εμπνευσμένη από την τζαζ, η κεντρική ταινία της καμπάνιας παρουσιάζει την εξέλιξη ενός ταξιδιού μέσω του δικτύου της Star Alliance με τις σκηνές να εναλλάσσονται, παρουσιάζοντας τα διάφορα στάδια της ταξιδιωτικής εμπειρίας του επιβάτη: από την πραγματοποίηση της κράτησης, την παραμονή στο αεροδρόμιο, τη μετεπιβίβαση, έως και τα προγράμματα πιστότητας και επιβράβευσης των επιβατών. Τα γυρίσματα της ταινίας για την καμπάνια «Rhythm of Excellence» πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Narita του Τόκιο και το Διεθνές Αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης από τους συνεργάτες, The Secret Little Agency (TSLA), των οποίων η καλλιτεχνική προσέγγιση βοήθησε να μετατραπεί ο σκοπός της Συμμαχίας σε μια κινηματογραφική εμπειρία.

Μέσω της καμπάνιας «Rhythm of Excellence», η Star Alliance γιορτάζει τον «συλλογικό ρυθμό» των 25 αεροπορικών εταιρειών που συνεργάζονται αρμονικά, ως μια ενιαία και καλά συγχρονισμένη ομάδα.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της νέας καμπάνιας της Star Alliance εδώ.