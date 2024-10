Retail Innovation Hub: Η καινοτομία ανεβάζει ρυθμούς στο οικοσύστημα των πληρωμών

«Περισσότερα από 250 εκ. ευρώ επενδύει η Worldline σε έρευνα και ανάπτυξη ετησίως», αποκάλυψε ο Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline, στην εναρκτήρια ομιλία στο πλαίσιο του Retail Innovation Hub. «Το Retail Innovation Hub αποτελεί παράδειγμα της σταθερής δέσμευσής μας να επαναπροσδιορίζουμε το οικοσύστημα πληρωμών μέσω στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοποριακών λύσεων», συμπλήρωσε κ. Κιτιξής τονίζοντας την αξία της καινοτομίας στο σύγχρονο λιανεμπόριο.

Το ρόλο και τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Machine Learning και της Επιστήμης των Δεδομένων στο λιανεμπόριο, την ανάγκη των επιχειρήσεων να εξελίξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές τους σε ένα συνεχόμενο μεταβλητό περιβάλλον διερεύνησε στην ομιλία του ο Φίλιππος Ζακόπουλος Managing Partner του Found.ation, με θέμα "The Evolution of Human Skills in the AI Era".

Ο κ. Ζακόπουλος εστίασε στις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το AI στον εργασιακό χώρο, αναδεικνύοντας τη διαδραστική σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δεξιοτήτων και τεχνολογικών δυνατοτήτων. Υπογράμμισε το "AI effect", το φαινόμενο κατά το οποίο η έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης προσαρμόζεται διαρκώς, αποκλείοντας δυνατότητες που έχουν ήδη κατακτήσει τα συστήματα AI, και έτσι αλλάζει η αντίληψή μας για το τι συνιστά πραγματικά Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την παρουσίαση των πρόσφατων σημαντικών εξελίξεων στον τομέα των πληρωμών, με εστίαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό υπογράμμισε η κα. Ελένη Γκούτη, Director & Technical Architect της Mastercard. Στην ομιλία της με τίτλο "Innovation in Payments: Technology, Competition, and Trends", τόνισε πώς οι τεχνολογικές πρόοδοι έχουν αναμορφώσει τις συναλλαγές, με ριζική αλλαγή στην αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Η κα. Γκούτη επεσήμανε ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές, ιδίως οι νεότερες γενιές, αναζητούν ολοκληρωμένες εμπειρίες, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξατομίκευση αυτών των εμπειριών. Το social commerce κερδίζει έδαφος, ενώ νέοι ‘παίκτες’ ανατρέπουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

«Οι έμποροι καλούνται να προσαρμοστούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για εξατομικευμένες και απρόσκοπτες αγοραστικές εμπειρίες, βιώσιμα προϊόντα και ανταγωνιστικά προγράμματα αφοσίωσης. Στην Ευρώπη, οι νέοι νομοθετικοί κανονισμοί στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων», υπογράμμισε στο τέλος της ομιλίας της η κα. Ελένη Γκούτη.

Την ετήσια έρευνα του Retail Innovation Hub 2024 η οποία προσφέρει μια αναλυτική ματιά στις τρέχουσες τάσεις του λιανεμπορίου, παρουσίασε ο κ. Γιάννης Κορδώνης, Solutions & Innovation Manager της Cardlink, a Worldline brand, στο 2ο Retail Innovation Hub Summit. Η έκθεση παρέχει ανάλυση των τάσεων στον κόσμο του retail, προσφέρει πληροφορίες για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες της αγοράς. Παράλληλα, αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό που υπογραμμίζει τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που επιφέρει η καινοτομία στο λιανεμπόριο.

Καινοτομία σε ρυθμό startup

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τίτλο “Bridging the Innovation Gap: Startups & Corporations in Sync” ακολούθησε φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών. Υπό τον συντονισμό του κ. Κωνσταντίνου Γέρου, οι ομιλητές από τις Simpler, Keyvoto και iSPACE εστίασαν στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των startups και των εταιρειών για την προώθηση της καινοτομίας.

«Οι startups διαθέτουν ταχύτητα και ευελιξία, κάτι που είναι κρίσιμο για την επιτυχία της συνεργασίας τους με μεγάλες επιχειρήσεις» ανέφερε ο Νικηφόρος Κρητικός Co-founder της iSPACE. Αντίστοιχα, ο Άλεξ Κυριακόπουλος Co-Founder & COO της Simpler τόνισε ότι η ειλικρινής υποστήριξη των οργανισμών είναι ουσιώδης, ενώ πολλές φορές θεωρούν τις συνεργασίες απλή υποχρέωση.

«Οι μεγάλες εταιρείες συχνά είναι πιο αργές λόγω των διαδικασιών τους, γεγονός που καθιστά τις startups σημαντικούς εταίρους για την καινοτομία» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου CEO της Keyvoto. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η προσαρμοστικότητα είναι κλειδί για τις startups, οι οποίες πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες των μεγάλων οργανισμών.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν στελέχη από κορυφαίες retail εταιρίες, οι οποίες συμμετείχαν σε μία συζήτηση με τίτλο "Retail Innovation Unleashed". Ανέδειξε ποικίλες απόψεις ειδικών του κλάδου, με εστίαση στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αξιοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων σε μια ανταγωνιστική αγορά.

