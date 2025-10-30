Public Black Friday 2024: Οι αγορές που ξεχώρισαν και οι τάσεις που αναδείχθηκαν

Καθώς πλησιάζουμε στη Black Friday 2025, τα Public παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τη Black Friday 2024, αποκαλύπτοντας τι αγόρασαν οι Έλληνες καταναλωτές και ποιες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών ξεχώρισαν, μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγές στα καταστήματα Public και στο public.gr.

Τα στοιχεία που προκύπτουν επιβεβαιώνουν τη μετατόπιση των Ελλήνων προς τις mobile αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 8 στις 10 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στις κορυφαίες επιλογές βρέθηκαν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και δημοφιλή gaming προϊόντα, ενώ σημαντική ζήτηση κατέγραψαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, αποδεικνύοντας ότι η Black Friday μετατρέπεται σε μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και ψυχαγωγία.

Το προφίλ των καταναλωτών

Τις μοναδικές Public Black Friday προσφορές 2024 αξιοποίησαν χιλιάδες άντρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με το ποσοστό μεταξύ των δύο φύλων να παραμένει ισορροπημένο.

Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας την πλέον ενεργή ομάδα καταναλωτών. Παράλληλα, οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες γενιές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping.

Συγκεκριμένα, η τάση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με τις mobile αγορές να σημειώνουν νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι αγορές μέσω υπολογιστή παρουσίασαν ήπια πτώση, όπως και το 2023.

Η γεωγραφία της Black Friday: Ποιες περιοχές ξεχώρισαν στις ηλεκτρονικές αγορές

Οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας - Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα - βρέθηκαν στην κορυφή των mobile αγορών, με την πρωτεύουσα να ξεχωρίζει, αντιπροσωπεύοντας το 77% των συνολικών αγορών μέσω τηλεφώνου. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον σημειώθηκε και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος, αναδεικνύοντας τη δυναμική, πανελλαδική απήχηση της Black Friday και επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε γρήγορες και εύκολα προσβάσιμες μεθόδους αγοράς.

Τεχνολογία σε πρώτο πλάνο: Τηλεοράσεις και smartphones στην κορυφή

Στην κατηγορία τεχνολογίας, τα smartphones και τα αξεσουάρ κινητής παρέμειναν στις πρώτες θέσεις προτίμησης των καταναλωτών, με τα προϊόντα Xiaomi, Apple και Samsung να κυριαρχούν στην κατηγορία.

Ιδιαίτερη τάση αποτέλεσε η αύξηση των πωλήσεων στις τηλεοράσεις 55’’ έως 65”, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές συνδυάζουν υψηλή ανάλυση και σύγχρονη τεχνολογία εικόνας με την αναβάθμιση του προσωπικού τους χώρου ψυχαγωγίας. Στις κορυφαίες προτιμήσεις των καταναλωτών βρέθηκαν οι τηλεοράσεις Samsung, LG και Kydos.

Έξυπνο σπίτι, έξυπνες επιλογές: άνοδος για τις οικιακές συσκευές

Στις οικιακές συσκευές, ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σημειώθηκε σε πλυντήρια, στεγνωτήρια Bosch, Midea και Tesla, σκούπες ρομπότ ή stick, Xiaomi, Dyson, Rohnson, καθώς και κλιματιστικά Omnys, Midea, Toyotomi, υπογραμμίζοντας την προτίμηση των καταναλωτών σε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ολοκληρωμένων λύσεων που αναζητούν πλέον οι καταναλωτές.

Ψυχαγωγία χωρίς όρια

Στην ψυχαγωγία, το gaming συνέχισε να πρωταγωνιστεί. Τα Public ανέδειξαν ως κορυφαία σε πωλήσεις gaming software τα EA FC 25, Spiderman 2 και Ghost of Tsushima αναδεικνύοντας τη δυναμική της gaming κοινότητας και την προτίμηση του κοινού σε τίτλους που προσφέρουν ρεαλιστική εμπειρία και υψηλή ποιότητα περιεχομένου.

Εξίσου δυναμική παρουσία είχαν και τα παιχνίδια φυσικής μορφής (toys), καθώς πολλοί καταναλωτές αξιοποίησαν τη Black Friday για να κάνουν τις αγορές των Χριστουγεννιάτικων δώρων.

Τα Top 4 παιχνίδια της χρονιάς:

● Panini – FIFA 365 2025 Adrenalyn Κάρτες

● Lego Toys – Lego Friends Dog Rescue Van

● Μαθαίνω & Δημιουργώ – Pen Studio

● Plexi - Flexi

Η ποικιλία αυτή αποδεικνύει ότι οι οικογένειες και τα παιδιά παραμένουν σημαντικό κοινό της Black Friday, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για παιχνίδια δημιουργικότητας και συλλεκτικά brands.

Οι τάσεις του 2024 δείχνουν τον δρόμο για τη Black Friday 2025

Η Black Friday 2024 στα Public επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς προϊόντα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς, συνδυάζοντας αξία, αξιοπιστία και άνεση.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα Public προετοιμάζονται δυναμικά για τη Black Friday 2025, με στόχο να προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων προϊόντων και ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης που θα αναβαθμίσουν κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας. Η δέσμευση των Public παραμένει: να ανταποκριθούν με συνέπεια στην εμπιστοσύνη του κοινού και στις ανάγκες του.