Ο Όμιλος Σαράντη ξεχώρισε με 5 συνολικά βραβεία στη φετινή διοργάνωση, συνεχίζοντας να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του κλάδου.

Ο Όμιλος αναδείχθηκε Προμηθευτής της Χρονιάς στην κατηγορία Non Food σε ένα βραβείο που δόθηκε κατόπιν ψηφοφορίας στελεχών του λιανεμπορίου, διακρίθηκε με Silver διάκριση στις κατηγορίες Supplier Marketing Teams of the Year και Suppliers Brand Activation για τη συνολική ενεργοποίηση του megabrand Sanitas, ενώ απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Suppliers CSR Campaign για την πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Pass Pantou» σε συνεργασία με την αλυσίδα MyMarket με την οποία υποστήριξε την πρωτοβουλία «RUSH OUT» που στόχο έχει να βοηθήσει άτομα με ειδικές ανάγκες να ανακτήσουν την αυτονομία τους.

Ο Όμιλος Σαράντη, πιστός στη φιλοσοφία του στο να προσφέρει ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας απέσπασε το βραβείο HR Supplier Strategy αποδεικνύοντας πως αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη για κάθε εργαζόμενο υποστηρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις του εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης των ανθρώπων του. Για μια ακόμα φορά λοιπόν, ο Όμιλος Σαράντη έμεινε πιστός στις αρχές του και στις αξίες του, που εκφράζονται μέσα από το ακρωνύμιο #ETHOS (Excellence, Trust, Humbleness, Ownership, Sustainability).

Η 22η λαμπερή τελετή απονομής, των επιχειρηματικών βραβείων Lenovo Retail Business Awards 2023 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τα Retail Business Awards αποτελούν τον μοναδικό και μακροβιότερο θεσμό της αγοράς και διοργανώνονται από την Direction Business Network και το περιοδικό Retail Business οι οποίοι πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους επιβράβευσαν τις υγιείς δυνάμεις του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας, που συνεχίζουν να αποδεικνύουν τη δυναμική τους σε δύσκολες περιόδους.

Οι παραπάνω διακρίσεις αποτελούν απόδειξη της ακαταπόνητης αφοσίωσης του Ομίλου για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αναγνώριση των προσπαθειών μας να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα που αγαπούν οι καταναλωτές, φτιάχνουν τη διάθεση, κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη και δημιουργούν βιώσιμη αξία. Αυτό το επιτυγχάνουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας, ακολουθώντας παράλληλα περιβαλλοντικά υπεύθυνες και βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Η καινοτομία, η ποιότητα και η επιχειρηματική ηθική αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής μας καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας.