Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ενέκρινε την προγραμματισμένη εξαγορά της Spirit AeroSystems από την Boeing, αφού αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα για το αν η συμφωνία θα ήταν αντιανταγωνιστική.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) δεν έδωσε λεπτομέρειες στην αρχική της δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η έρευνα δεν θα προχωρήσει στη λεγόμενη «φάση 2». Το πλήρες κείμενο της απόφασής της θα δημοσιευθεί σύντομα, ανέφερε.

Η ρυθμιστική αρχή είχε ξεκινήσει την αρχική της έρευνα τον Ιούνιο και είχε προθεσμία μέχρι τις 28 Αυγούστου για να λάβει απόφαση.

Η αεροπορική εταιρεία είχε συμφωνήσει να επαναγοράσει την Spirit AeroSystems για 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές πέρυσι, σηματοδοτώντας το τέλος της σχεδόν δύο δεκαετιών ανεξαρτησίας της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας αεροσκαφών στον κόσμο.