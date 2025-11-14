Πώς οι διεθνείς εξελίξεις διαμορφώνουν το ESG και την Πράσινη Συμφωνία

Σε δυο βασικούς άξονες διακρίνονται οι διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν το ESG.

Ο πρώτος αφορά την κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι όλες εκείνες οι σχετικές δεσμεύσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που διαμορφώνουν την ESG στρατηγική, η οποία αφορά κυρίως περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα και θέματα Διακυβέρνησης.

Οι εξελίξεις αυτές ωθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυστηρότερες περιβαλλοντικές πρακτικές, να βελτιώσουν την κοινωνική τους ευθύνη και να εφαρμόσουν καλύτερες εταιρικές διακυβερνήσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επενδυτών και των ρυθμιστικών αρχών.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, οδηγεί σε νέες πολιτικές και ρυθμίσεις, όπως η «Πράσινη Μετάβαση», η κυκλική οικονομία και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork), μια πρωτοβουλία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της ΕΠΣ, που απαιτούν αλλαγές σε πολλούς κλάδους.

Πώς οι διεθνείς εξελίξεις διαμορφώνουν την ESG:

Περιβαλλοντικά θέματα . Στόχοι κλίματος: Η δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως αυτή της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ωθεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και λιγότερο ρυπογόνες διαδικασίες.

. Στόχοι κλίματος: Η δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως αυτή της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ωθεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και λιγότερο ρυπογόνες διαδικασίες. Κυκλική οικονομία : Η έμφαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας οδηγεί στην αναθεώρηση των συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης.

: Η έμφαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας οδηγεί στην αναθεώρηση των συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης. Βιοποικιλότητα και ρύπανση : Οι διεθνείς συμφωνίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης (αέρας, νερό) αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές σε όλη την εφοδιαστική τους αλυσίδα.

: Οι διεθνείς συμφωνίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης (αέρας, νερό) αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές σε όλη την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Εργασιακές συνθήκες : Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η ασφάλεια και οι δίκαιες συνθήκες εργασίας οδηγούν σε βελτίωση των εργασιακών πρακτικών στις επιχειρήσεις.

: Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η ασφάλεια και οι δίκαιες συνθήκες εργασίας οδηγούν σε βελτίωση των εργασιακών πρακτικών στις επιχειρήσεις. Κοινωνικός αντίκτυπος : Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξετάζουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η στήριξη της τοπικής οικονομίας και η υγεία και ασφάλεια των πολιτών.

: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξετάζουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η στήριξη της τοπικής οικονομίας και η υγεία και ασφάλεια των πολιτών. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας : Οι διεθνείς εξελίξεις πιέζουν τις εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τους τηρούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

: Οι διεθνείς εξελίξεις πιέζουν τις εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τους τηρούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Θέματα διακυβέρνησης. Διαφάνεια : Η αυξημένη ανάγκη για διαφάνεια στις εταιρικές αποφάσεις και τις στρατηγικές, ιδίως σε θέματα βιωσιμότητας, οδηγεί σε πιο αυστηρές απαιτήσεις αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις εκθέσεις ESG.

: Η αυξημένη ανάγκη για διαφάνεια στις εταιρικές αποφάσεις και τις στρατηγικές, ιδίως σε θέματα βιωσιμότητας, οδηγεί σε πιο αυστηρές απαιτήσεις αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις εκθέσεις ESG. Συμμόρφωση: Οι διεθνείς ρυθμίσεις, όπως οι ευρωπαϊκές οδηγίες, απαιτούν από τις εταιρείες να ευθυγραμμιστούν με νέους κανόνες σχετικά με την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την εταιρική διακυβέρνηση και την έκθεση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ένα επενδυτικό σχέδιο, ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, εφόσον υλοποιηθεί αποτελεσματικά, θα συμβάλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Είναι ωστόσο κρίσιμο, να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το επιπλέον κόστος της μετάβασης στην πράσινη οικονομία.

Η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου συναρτάται απόλυτα από την επίτευξη επιμέρους στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (προσαρμογή), τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα με έμφαση στις μεταφορές και τα κτίρια, τη μεταστροφή σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων με έμφαση στην μείωση αποβλήτων, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ολιστική διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου, στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση και στη διερεύνηση νέων αγορών και ευκαιριών.