ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2024

Για τη ΔΩΔΩΝΗ, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί παροδική τάση, αλλά θεμελιώδη αρχή που καθορίζει κάθε επιχειρηματική απόφαση. Με 60 χρόνια ιστορίας και ρίζες βαθιά συνδεδεμένες με τη γη της Ηπείρου, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται με σεβασμό στον άνθρωπο, τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες, παραμένοντας πιστή στο όραμά της να προσφέρει προϊόντα αυθεντικής ποιότητας, που συνδυάζουν τη γεύση της παράδοσης με τη δέσμευση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η νέα Έκθεση Βιωσιμότητας της ΔΩΔΩΝΗ για το έτος 2024, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI Standards (Global Reporting Initiative), αποτυπώνει τις επιδόσεις της εταιρείας στους τρεις βασικούς πυλώνες του ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση – και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διαφάνεια, ηθική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει την ενεργή συμμετοχή και δέσμευση της εταιρείας σε διεθνείς και μη φορείς, όπως ο UN Global Compact, και τη στήριξη σε δράσεις και πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (Women’s Empowerment Principles – WEP) και η ΜΚΟ «Μπορούμε». Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην πολυετή διάκρισή της από τον διεθνή οργανισμό EcoVadis, που αναγνωρίζει τις επιδόσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και στοχευμένες επενδύσεις, η ΔΩΔΩΝΗ αποδεικνύει στην πράξη ότι η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της.

Ανάπτυξη με σεβασμό στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον

Η ΔΩΔΩΝΗ επενδύει συστηματικά στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην προστασία των φυσικών πόρων. Το εργοστάσιο των Ιωαννίνων καλύπτει ήδη το 30% των ενεργειακών του αναγκών από Φωτοβολταϊκό Σταθμό στην εγκατάσταση, ενώ επιτυγχάνει 99% αξιοποίηση αποβλήτων προερχόμενων από την παραγωγική διαδικασία, με 7.600 τόνους να μετατρέπονται σε βιοαέριο μέσω συνεργαζόμενων φορέων.

Το 2024, η εταιρεία μείωσε αισθητά την κατανάλωση νερού στις μονάδες παραγωγής της, αντικαθιστώντας παλαιότερες τεχνολογίες με νέες, πιο αποδοτικές λύσεις, ενώ ανακύκλωσε στο σύνολό τους υλικά συσκευασίας προερχόμενα από τη παραγωγική διαδικασία συνεργαζόμενη με σχήματα ανακύκλωσης. Έχει επίσης εκπονήσει περιβαλλοντικές μελέτες που εμπεριέχουν οικολογική αξιολόγηση και λαμβάνουν υπόψιν παραμέτρους που επηρεάζουν τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιείται.

Η προσέγγιση αυτή δεν αποτελεί απλή συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα, αλλά ουσιαστική πεποίθηση: ότι η ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συνυπάρχει με σεβασμό στον άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον.

Στο πλευρό των ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών

Η ΔΩΔΩΝΗ στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και επενδύει στους ανθρώπους της, εντός και εκτός εταιρείας. Το 2024 αύξησε κατά 20% τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας περισσότερες από 900 ώρες επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας, βιώσιμης ανάπτυξης περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα, επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης, καθώς και σε ζητήματα ισότητας.

Μέσω δράσεων κοινωνικής προσφοράς, προσέφερε 326.000 μερίδες φαγητού σε ανθρώπους σε ανάγκη σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα συνεργαζόμενη με περισσότερους από 2.500 τοπικούς παραγωγούς γάλακτος. Επιπλέον, πάνω από το 80% των προμηθευτών της δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και απασχόληση.

Διακυβέρνηση με διαφάνεια και υπευθυνότητα

Η ηθική και η διαφάνεια αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς στη λειτουργία της ΔΩΔΩΝΗ. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές διαφάνειας και υπευθυνότητας, έχει εφαρμόσει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και έχει ιδρύσει κανάλια αναφοράς περιστατικών/παραπόνων τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές της αντίστοιχα.

Ο μηχανισμός αυτός ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας, συμβάλει στην πρόληψη και ανίχνευση παράνομων περιστατικών ή ανήθικων συμπεριφορών ενισχύοντας την εταιρική κουλτούρα και προστατεύοντας τον οργανισμό.

Μόνο το 2024, οι επενδύσεις της σε δράσεις, πιστοποιήσεις και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας αυξήθηκαν κατά 52%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Ένα όραμα που παραμένει ζωντανό

Έπειτα από έξι δεκαετίες επιτυχημένης πορείας, η ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να δημιουργεί ουσιαστική αξία – για τον άνθρωπο, για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 δεν αποτελεί απλώς έναν απολογισμό δράσεων, αλλά αποτυπώνει έμπρακτα μια φιλοσοφία που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία και τη γεύση με την ευθύνη.

Για τη ΔΩΔΩΝΗ, η βιωσιμότητα είναι κάτι περισσότερο από μια δέσμευση· είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται και προχωρά, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η πρόοδος και η ευθύνη μπορούν να συνυπάρχουν.