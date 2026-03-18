Κατά 5,6% ήταν αυξημένη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για ολόκληρο 2025 σε σχέση με το 2024 και ανήλθε στα 6.012.973.153,79 εκατ.ευρώ. σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Βέβαια, μπορεί η ελληνική ασφαλιστική αγορά να κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στην παραγωγή ασφαλίστρων, το 2025, όμως το«ασφαλιστικό κενό» στη χώρα παραμένει μεγάλο, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Eurolife FFΗ, κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, στο πλαίσιο της πρόσφατης Γενικής της Συνέλευσης της ΕΑΕΕ. Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και ζήτησε φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση υγείας και τη συνταξιοδοτική αποταμίευση, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην ιδιωτική ασφάλιση.

Σε σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ για την ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων συνολικά ανταποκρίθηκαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση 2,7% και ασφάλιστρα ύψους €2.809.211.086,42. Ομοίως, οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών παρουσίασαν αύξηση 8,3% με ασφάλιστρα ύψους €3.203.762.067,37.

Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών αντιπροσωπεύουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση της δυναμικής προς τους κλάδους περιουσίας, ευθυνών και υγείας.

Στον κλάδο Ζωής, η παραγωγή ενισχύθηκε με διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών:

Κλασικές Ασφαλίσεις Ζωής: 1,20 δισ. ευρώ (+1,4%)

Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit linked): 1,28 δισ. ευρώ (+5,2%)

Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων: 325,7 εκατ. ευρώ (-1,7%)

Τα προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις κατέχουν πλέον το 45,7% της παραγωγής Ζωής, ενισχύοντας τη βαρύτητά τους στο συνολικό χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, η ελαφρά υποχώρηση στα συλλογικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια συγκράτησε τον συνολικό ρυθμό αύξησης του κλάδου.

Ο κλάδος Ζημιών κατέγραψε αύξηση 8,3%, με ισχυρές επιδόσεις σε βασικές γραμμές δραστηριότητας:

Αστική Ευθύνη Χερσαίων Οχημάτων: 855,9 εκατ. ευρώ (+6,7%)

Ασθένειες: 552,7 εκατ. ευρώ (+6,9%)

Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως: 497,9 εκατ. ευρώ (+12,4%)

Χερσαία οχήματα (ίδιες ζημιές): 373,1 εκατ. ευρώ (+11,0%)

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις Εγγυήσεις (+49,1%), στις Διάφορες χρηματικές απώλειες (+20%) και στον κλάδο Ατυχημάτων (+15,3%), καταδεικνύοντας ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης σε επιχειρηματικούς και εξειδικευμένους κινδύνους.

Από την ανάλυση της παραγωγής ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 προκύπτει ότι η μέση ετήσια μεταβολή για την περίοδο Ιανουάριος 2025 - Δεκέμβριος 2025 είναι +5,6%, με τις ασφαλίσεις Ζωής να σημειώνουν αύξηση +2,7% και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών +8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στην συνέλευση της ΕΕΑΕ τονίστηκε, ακόμη, η ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί και η εξέλιξη του δημογραφικού προβλήματος. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2030 ένας στους τρεις πολίτες στην Ελλάδα θα είναι άνω των 60 ετών, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφαλιστική αγορά υποστηρίζει ότι η κρατική σύνταξη δεν θα επαρκεί από μόνη της και ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συμπληρωματικοί πυλώνες ασφάλισης.

Η βασική πρόταση είναι η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, τόσο μέσω επαγγελματικών ταμείων όσο και μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών λύσεων, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.