Ποιοι κλάδοι της οικονομίας λειτουργούν ως καταλύτης στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία

Κλάδοι όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, η γεωργία και η διαχείριση απορριμμάτων λειτουργούν ως καταλύτες για μια βιώσιμη οικονομία, εστιάζοντας σε ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή απόδοση, κυκλική οικονομία και βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

Επίσης, οι κλάδοι της χρηματοοικονομικής, της έρευνας και ανάπτυξης και της τεχνολογίας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη αυτών των μεταβάσεων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον κλάδο της ενέργειας, η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας.

Για τις κατασκευές οι επενδύσεις σε δημιουργία και ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Γεωργία και δάση: Η βιώσιμη γεωργία και η υπεύθυνη διαχείριση των δασών είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα.

Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση: Η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, που εστιάζει στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, μειώνει τα απόβλητα και εξοικονομεί φυσικούς πόρους.

Χρηματοοικονομικά: Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων και επενδύσεων.

Έρευνα και ανάπτυξη: Η καινοτομία στην τεχνολογία και τις πρακτικές που σχετίζονται με την αειφορία είναι απαραίτητη για την επίλυση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Έλλειψη στόχων για μείωση εκπομπών

Στην Ελλάδα, οι κλάδοι των μεταφορών, της βιομηχανίας τροφίμων και της ενέργειας εφαρμόζουν τις περισσότερες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Πάντως, πολλές ελληνικές εταιρείες δεν έχουν σαφή σχέδια για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Οι πέντε κορυφαίες εταιρείες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε τρία ανεξάρτητα ΕSG Ratings που συνδυάζουν και αύξηση κερδοφορίας ανήκουν στους κλάδους της Βιομηχανίας Μη Μεταλλικών Ορυκτών και της Ενέργειας & Υδάτινων πόρων.

Ουραγοί κλάδοι που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη ευρέως τα ESG κριτήρια είναι το λιανικό εμπόριο και τα τυχερά παιχνίδια και μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από τους κορυφαίους κλάδους.

Σύμφωνα με τη 12η ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για το 2025, το 94% των εταιρειών χρησιμοποιεί το GRI (Global Reporting Initiative) για την κατάρτιση των εκθέσεών του.

Το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεδομένου ότι οι 160 επιχειρήσεις εκπροσωπούν ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται συνολικά στην Ελλάδα.

Οι τομείς των Μεταφορών, της Βιομηχανίας (Είδη Διατροφής), της Ενέργειας βρίσκονται στην πρωτοπορία της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών.

Η εναρμόνιση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξης στην Ελληνική Νομοθεσία στην πλειοψηφία τους δεν λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα τους, ενώ αυξάνει αρκετές φορές το κόστος των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί για την εφαρμογή τους και συνήθως οι πολιτικές αυτές δεν επιφέρουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις.

Η σταδιακή ενσωμάτωση των απαιτήσεων του CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να κατανοούν την αξία της στρατηγικής βιωσιμότητας, αλλά πρέπει να αυξήσουν την ταχύτητα προσαρμογής τους.