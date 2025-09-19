Philip Morris International: Πάνω από 43 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία

Σε άνω των 43 δισ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει επενδύσει η Philip Morris International στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην πενταετία 2019-2023, με την εταιρεία να έχει έντονο αποτύπωμα στην απασχόληση και την καινοτομία της ΕΕ.

Σε έκθεση της EY-Parthenon που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη παρουσιάστηκε ο αντίκτυπος και η σημαντική συμβολή της PMI στη ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης

Καθώς η ΕΕ χρειάζεται να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της μέσα από επενδύσεις στην τεχνολογία, την επιστήμη και τους ανθρώπους, η PMI μετασχηματίζεται προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της δημόσιας υγείας και της βιωσιμότητας.

Παρακάτω αποτυπώνονται ορισμένα στοιχεία για τη συμβολή της PMI στην ευρωπαϊκή οικονομία:

Βασικά σημεία της συμβολής της PMI στην απασχόληση και στο “Made in the EU οικοσύστημα” (2019–2023):

1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας υποστηρίχθηκαν σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ, εκ των οποίων περίπου 21.500 ήταν άμεσα υποστηριζόμενες θέσεις μόνο για το 2023, ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από έμμεση, επαγόμενη και απασχόληση που σχετίζεται με το λιανεμπόριο.

Επιπλέον €625 εκατ. δαπανήθηκαν για αγορές καπνού, στηρίζοντας Ευρωπαίους καλλιεργητές και αγροτικές κοινότητες.

Πάνω από €2,3 δισ. επενδύθηκαν σε Έρευνα & Ανάπτυξη στην ήπειρο, προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο.

στην ήπειρο, προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο. Πάνω από €33 δισ. σε εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων €8,4 δισ. μόνο το 2023.

Σε δήλωση του, ο Μάσιο Αντολίνα, πρόεδρος Ευρώπης για την Philip Morris International, ανέφερε τα εξής:

«Στην ΕΕ, οι συνολικές επενδύσεις μας ξεπέρασαν τα €43 δισ. (2019–2023), με αποτέλεσμα ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα που προσεγγίζει τα €290 δισ. σε ολόκληρη την Ένωση. Επενδύουμε κυρίως σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: στους ανθρώπους. Υποστηρίζουμε περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ, ενισχύουμε τις δεξιότητές τους και ενδυναμώνουμε τις τοπικές οικονομίες. Σχεδόν €20 δισ. κατευθύνθηκαν στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ενδυναμώνοντας το ευρωπαϊκό και περιφερειακό βιομηχανικό οικοσύστημα. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη γεωργία, αγοράζοντας καπνό που παράγεται στην Ευρώπη και στηρίζοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.

Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει πάνω από 14 δισ. δολάρια παγκοσμίως για την ανάπτυξη, την επιστημονική αξιολόγηση, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση καινοτόμων μη καιόμενων προϊόντων, με έναν τολμηρό στόχο: να βάλουμε τέλος στην εποχή του τσιγάρου. Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς· πρόκειται για μετασχηματισμό και πρόοδο. Το ταξίδι μας προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο οδηγεί σε πραγματική, θετική αλλαγή, με κινητήρια δύναμη την Ευρώπη: σήμερα, πάνω από το 40% των παγκόσμιων καθαρών εσόδων μας προέρχεται από τα μη καιόμενα προϊόντα, που παράγονται σε 15 από τα 19 εργοστάσιά μας στην Ευρώπη.

Η ΕΕ οφείλει να υιοθετήσει μια αίσθηση επείγοντος για το μέλλον και να διαμορφώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που προσελκύει επενδύσεις, επιταχύνει την καινοτομία και ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό. Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει τη δέσμευσή μας: η πρόοδος είναι γεγονός, το μέλλον χωρίς τσιγάρο χτίζεται καθημερινά, εδώ, στην Ευρώπη».