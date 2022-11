Pfizer-BioNTech: Ξεκίνησαν δοκιμές για εμβόλιο κατά γρίπης και κορονοϊού

Την έναρξη της πρώτης φάσης των δοκιμών ενός υποψήφιου εμβολίου με βάση το αγγελιαφόρο RNA, το οποίο συνδυάζει την προστασία κατά της γρίπης και της Covid-19, ανακοίνωσαν η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer και ο γερμανός συνεταίρος της, η φαρμακοβιομηχανία BioNTech.

Together with our partner @pfizer, we today announced the start of a Phase 1 clinical study in the U.S. for a single dose #mRNA-based combination vaccine candidate for seasonal influenza and COVID-19. The first patient has already been dosed. https://t.co/pRRYtJCxTI pic.twitter.com/CXgkAj3ePO