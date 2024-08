Πετώντας για το νησί της ιπποτικής φιλοξενίας

Καλωσορίσατε στη Ρόδο, το νησί που μαγεύει κάθε επισκέπτη με την πλούσια ιστορία, τον πολιτισμό, και τα γαλαζοπράσινα νερά του. Είτε είστε λάτρεις της ιστορίας, είτε αναζητάτε έντονες στιγμές και διασκέδαση, η Ρόδος έχει κάτι για όλους σας, συνδυάζοντας το σύγχρονο τρόπο ζωής και διασκέδασης με τη γοητεία του αλλοτινού.

Ταξιδέψτε σε μια άλλη εποχή, φτάνοντας αεροπορικώς μέσα μία ώρα ακριβώς από Αθήνα ή μία ώρα και κάτι από Θεσσαλονίκη στο νησί που ζει έντονα… και τις τέσσερις εποχές.

Ιστορία και Πολιτισμός: Ταξίδι στο χρόνο

Η Ρόδος, γνωστή και ως το «νησί των Ιπποτών», μαγεύει τους επισκέπτες με την Παλιά Πόλη της, μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Εξερευνήστε τα λιθόστρωτα στενά, όπου θα βρείτε μεσαιωνικά κτίρια, ανατολίτικους μιναρέδες και όμορφες πλατείες με σιντριβάνια.

Η διάσημη «Οδός των Ιπποτών» θα σας μεταφέρει πίσω στο χρόνο, ενώ το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου θα σας εντυπωσιάσει με τα ψηφιδωτά δάπεδα και τα μεσαιωνικά έπιπλα.

Σύγχρονη Ρόδος: Δωδεκανησιώτικη κουλτούρα

Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στο Μανδράκι, όπου θα βρείτε μεγάλα ξενοδοχεία, αμέτρητα καφέ και εστιατόρια, καθώς και σπουδαία δημόσια κτίρια που έχτισαν οι Ιταλοί, όπως η Νέα Αγορά και το Δημαρχείο.

Σύμφωνα με την παράδοση, στο λιμάνι αυτό κάποτε έστεκε ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Εξορμήσεις και Διασκέδαση: Ανακαλύπτοντας το ροδίτικο nightlife

Για μια δόση ιστορίας, επισκεφθείτε την αρχαία ακρόπολη της Λίνδου, όπου θα δείτε τον δωρικό ναό της Λινδίας Αθηνάς.

Αν θέλετε ένταση και νυχτερινή ζωή, το Φαληράκι προσφέρει αμέτρητες επιλογές, από κλαμπ μέχρι θαλάσσια σπορ και bungee jumping.

Ρομαντικές και Ήρεμες Στιγμές: το φαινόμενο… της πεταλούδας

Για ρομαντικές εξορμήσεις, η «Κοιλάδα με τις Πεταλούδες» είναι το ιδανικό μέρος. Οι πεταλούδες Panaxia quadripunctaria θα σας προσφέρουν ένα θέαμα που θυμίζει σκηνή από ταινία της Disney.

Γραφικά Χωριά και Παραλίες: περιήγηση και οινοτουρισμός

Η Ρόδος είναι γεμάτη γραφικά χωριά που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Αναζητήστε τον Έμπωνα για τα κρασιά του, την Ιαλυσό για το μουσείο ορυκτολογίας και την Ελεούσα για τα ενετικά κτίσματα.

Για μπάνιο, η παραλία Ιξία συνδυάζει άμμο και λευκά βότσαλα, ενώ η ήσυχη Βλυχά με τη χρυσή άμμο είναι ιδανική για ζευγάρια και μικρές παρέες.

Πρόσβαση και Διευκολύνσεις

Η πρόσβαση στη Ρόδο είναι πιο εύκολη από ποτέ με το πλήρως ανακαινισμένο Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας», το οποίο διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Το αεροδρόμιο συνεργάζεται με 73 αεροπορικές εταιρείες από 28 χώρες και εξυπηρετεί 151 συνδέσεις, ενώ στους χώρους του λειτουργούν καταστήματα από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης και καφέ (Burger King, Everest, Goody’s), τα μοναδικά Aircanteen, Bistro dei Cavalieri, Grab & Fly, το All Greek to me, αλλά και καταστήματα για αγορές με επώνυμα brands, μέσω των Hellenic Duty Free Shops, για την εξυπηρέτηση της ολοένα και αυξανόμενης τουριστικής ροής που φέρνει το αεροδρόμιο στο νησί.

Πάνω από 6 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις ετησίως!

Το 2023, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο αυξήθηκε, με 6.142.813 επιβάτες να επισκέπτονται το νησί, σε σύγκριση με τους 5.301.223 επιβάτες του 2017.

Για το καλοκαίρι του 2024, προστέθηκαν 12 νέοι προορισμοί (Sitia, Bahrain, Luebeck, Cork, Liverpool, Memmingen, Sundsvall, Turku, Suceava, Karlo Vary, Sibiu, Tirana) και 5 νέες αεροπορικές εταιρείες (Alpavia, Gulf Air, Malta medAir, KlasJet, Gullivair).

Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, το αεροδρόμιο έχει εξυπηρετήσει 2.381.765 επιβάτες από εξωτερικό και Ελλάδα με 16.785 πτήσεις, σημειώνοντας αύξηση 11,9% και 10,6% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023. Επιπλέον, το 83,2% της συνολικής κίνησης αφορά διεθνείς επιβάτες.

Στη μία ώρα ακριβώς από Αθήνα και χάρη στους νέους προορισμούς και συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες, το αεροδρόμιο παρέχει αμέτρητες επιλογές για ταξιδιώτες από Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Αν σχεδιάζετε την επόμενη απόδρασή σας, η Ρόδος σας περιμένει σαν κάστρο με ανοιχτές πύλες έτοιμο να παραδοθεί και να σας παραδώσει στη μαγευτική ομορφιά, την ιστορία και την ιπποτική φιλοξενία της, μόλις μια πτήση μακριά.