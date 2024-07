Παραμένει στο τραπέζι της κυβέρνησης η πρόταση ONEX για τα ΕΑΣ

Σε ισχύ παραμένει η πρόταση ΟΝΕΧ προς τα ΕΑΣ, που το liberal σας μετέδωσε προ ημερών, παρά την υπαναχώρηση της Global Ordnance (GO), και δεν αλλάζει σε τίποτα τα δεδομένα της πρότασης σε οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο αφού αυτή υποβληθεί στα ΕΑΣ από την ONEX και όχι από την GO.

Η πρόταση της ONEX αποτελεί μια «καθαρή» λύση εξυγίανσης από έναν από τους πλέον έμπειρους βιομηχανικούς παίκτες στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών και δεν εξαρτάται από τρίτους ή συνεργάτες, ενώ τόσο η χρηματοδότηση όσο και οι παραγγελίες είναι εξασφαλισμένες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Global Ordnance (GO), αμερικανική εταιρεία εμπορίας πυρομαχικών, μέσω επιστολών που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση, έκανε γνωστό πως δεν συμμετέχει στην πρόταση που είχε υποβάλλει προ ημερών στα ΕΑΣ η ONEX.

Επί της ουσίας πρόκειται για μια κίνηση υπαναχώρησης της GO, η οποία είχε ήδη υπογράψει NDA με την ONEX, με αποκλειστικό αντικείμενο τη συνεργασία για τα ΕΑΣ.

Πηγές της ONEX αναφέρουν πως η ενέργεια της GO, δεν αλλάζει στο παραμικρό τα δεδομένα της πρότασης, μιας και αυτή είχε υποβληθεί στα ΕΑΣ από την ONEX και όχι από την GO και υπογραμμίζουν πως η συνεργασία με την GO θα ήταν αποκλειστικά εμπορικής φύσης, καθώς τα επενδυτικά κεφάλαια θα προέρχονταν από την ONEX.

Η υπαναχώρηση της GO, σύμφωνα με τα στελέχη της ONEX αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά της, ωστόσο, σημειώνουν ότι τα αναληθή στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στις επιστολές της GO, αποτελούν δυσφήμηση για την ONEX, η οποία θα προασπίσει τη φήμη της κάνοντας χρήση όλων των μέσων και εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της GO.

Είναι σημαντικό δε, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ότι η ONEX στα επιχειρηματικά και εμπορικά της πλάνα δεν είχε ποτέ εξάρτηση από συνεργάτη ή εμπορικό αντιπρόσωπο, αλλά βασίζεται στην ανάκτηση βιομηχανικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην κάλυψη της διεθνούς ζήτησης, όπως ακριβώς έγινε με το μοντέλο των Ναυπηγείων.

Η νέα επιστολή ONEX προς την κυβέρνηση και τα ΕΑΣ

Η ONEX απέστειλε εκ νέου επιστολή στη διοίκηση των ΕΑΣ και στην ελληνική κυβέρνηση ξεκαθαρίζοντας τα παραπάνω και δηλώνοντας ταυτόχρονα πως ο προϋπολογισμός της επένδυσης δύναται να επαυξηθεί έως και 10%, φτάνοντας δηλαδή στα 385 εκατ. ευρώ. Η πρόταση της ONEX όχι μόνο διασώζει τις 250 υφιστάμενες θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργεί επιπλέον πάνω από 700 με 900 νέες.

Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τόσο τους εργαζόμενους στα ΕΑΣ, όσο και την τοπική κοινωνία του Λαυρίου, ειδικά μέσα στην αντιπυρική περίοδο που διανύουμε, είναι η άμεση αποκατάσταση της χρόνιας ρύπανσης των πυρομαχικών σε όλη την έκταση των μονάδων του Λαυρίου.

Σύμφωνα με επανειλημμένες ανακοινώσεις των εργαζομένων, οι οποίοι κρούουν των κώδωνα του κινδύνου, η αθρόα και ανεξέλεγκτη εναπόθεση πυρομαχικού υλικού και αποβλήτων, έχει μετατρέψει την περιοχή, κυριολεκτικά, σε μια εν δυνάμει βόμβα, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι ίδιοι δηλώνουν πως η διοίκηση των ΕΑΣ έχει υποβαθμίσει επικίνδυνα το θέμα της ασφάλειας. Η αναστολή της λειτουργίας της μονάδας γομώσεων οφείλεται, μάλιστα, βάσει των καταγγελιών των εργαζομένων, ακριβώς σε αυτόν τον υπαρκτό κίνδυνο και η ONEX στην πρότασή της περιλαμβάνει και την άμεση έναρξη των έργων αποκατάστασης των μονάδων, ύψους 48 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ONEX ήταν η πρώτη εταιρεία που είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τις συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής, έχοντας υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας-πλαίσιο με τα ΕΑΣ, τον Οκτώβριο του 2021, και αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με τη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ONEX

Η πρόταση της ONEX έχει εξασφαλισμένες παραγγελίες για την επόμενη πενταετία από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, και προβλέπει τη διάσωση 250 θέσεων εργασίας και δημιουργία περισσότερων των 700 - 900 εντός της επόμενης πενταετίας, ενώ αποτελεί εχέγγυο για την εξοικονόμηση αρχικώς 48 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο που αφορούν στο κόστος απορρύπανσης του Εργοστασιακού Συγκροτήματος Λαυρίου (ΣΕΛ).

Επιπρόσθετα, με βάση το πλάνο, το Ελληνικό Κράτος σταματά τη χρηματοδότηση και την εκροή πόρων προς τα ΕΑΣ, τα οποία υπολογίζονται ετησίως περί τα 25 εκατ. ευρώ, μερικώς εντός 4 μηνών και ολικών εντός 12 μηνών. Πρακτικά, με τα παραπάνω το άμεσο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο φθάνει δυνητικά στην επταετία άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΟΝΕΧ, έχει ήδη λάβει διαβεβαιώσεις εφόσον προχωρήσει η συμφωνία για την εισροή στο επενδυτικό πλάνο, πέρα των ιδιωτικών κεφαλαίων που απαιτούνται, και για τη συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ.

Τέλος, η πρόταση «σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει, δεν υπονομεύει ούτε έρχεται σε αντιδιαστολή με οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή μελλοντική συμφωνία των ΕΑΣ καθώς δεν είναι αποκλειστική και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να μέσω της νέας γραμμής παραγωγής που θα στηθεί να συνεχίσει να τρέχει συμφωνίες που έχει ήδη συνάψει.