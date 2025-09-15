Παπαστράτος στη ΔΕΘ - Συζήτηση για τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης: Μύθοι & Αλήθειες

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Παπαστράτος πραγματοποίησε μία ακόμη ενδιαφέρουσα συζήτηση - στο εταιρικό της περίπτερο - με θέμα αυτή τη φορά «Μύθοι και αλήθειες για τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης», με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Παπαστράτος, Ιάκωβου Καργαρώτου και της Επικεφαλής Επιστημονικών Υποθέσεων της εταιρείας, Σταυρούλας Νταηλάκη. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Μαριάννα Σκυλακάκη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα δύο στελέχη της Παπαστράτος είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την αρχή της μείωση της βλάβης, ως στρατηγική που στοχεύει στη μείωση των αρνητικών συνεπειών από επικίνδυνες συμπεριφορές χωρίς να κρίνει τις ατομικές επιλογές, αποτελώντας μια σημαντική παρέμβαση για τη δημόσια υγεία. Ακολουθώντας την αρχή αυτή, η Παπαστράτος και η μητρική της εταιρεία, Philip Morris International (PMI), έχουν επενδύσει πάνω από 14 δισεκ. δολάρια, τα τελευταία 15 χρόνια, στην επιστήμη και την καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων από το συμβατικό τσιγάρο. Σήμερα, περισσότεροι από 1.400 επιστήμονες, από διαφορετικά πεδία, διεξάγουν έρευνα πάνω σε αυτά τα προϊόντα συμβάλλοντας στην επιστημονική τεκμηρίωσή τους.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της μία ποικιλία διαφορετικών κατηγοριών, όπως θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και σακουλάκια ή pouches νικοτίνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενήλικους καπνιστές, που δεν διακόπτουν το κάπνισμα, να επιλέξουν το προϊόν που θα τους βοηθήσει να αφήσουν πίσω τους το τσιγάρο.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε από την κα Νταηλάκη στο παράδειγμα της Σουηδίας, όπου η διαθεσιμότητα τέτοιων εναλλακτικών επιλογών, όπως το snus και τα nicotine pouches (σακουλάκια νικοτίνης), έχει συνδεθεί με σημαντική μείωση του αριθμού των καπνιστών και των νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα. Πρόσφατα μάλιστα, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αδειοδότησε την κυκλοφορία των nicotine pouches (σακουλάκια νικοτίνης) της PMI μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των επιστημονικών τους δεδομένων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, παρουσιάστηκε και το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου η επιλογή ενός σύγχρονου αλλά, παράλληλα, αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που δεν απαγορεύει την κυκλοφορία των εναλλακτικών προϊόντων και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη δυνατότητα για έγκυρη ενημέρωση των καπνιστών, φαίνεται πως έχει επιφέρει, ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη μείωση του καπνίσματος στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, η Ελλάδα έχει πετύχει μείωση του καπνίσματος κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2021–2023, από 42% σε 36%. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ε.Ε.-27, μετά την Τσεχία, η οποία εφαρμόζει παρόμοια πολιτική.

Παράλληλα, η σταθερότητα της φορολογίας τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων διασφαλίζοντας συνθήκες προβλεψιμότητας στην αγορά.

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στην πρωτοβουλία της Παπαστράτος «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» σε συνεργασία με την Πολιτεία που στοχεύει στην αποτροπή των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, μέσα από εκπαίδευση, ενημέρωση και χρήση καινοτόμων εργαλείων.

Η Επικεφαλής Επιστημονικών Υποθέσεων της εταιρείας, Σταυρούλα Νταηλάκη, δήλωσε: «Η μείωση της βλάβης από το κάπνισμα αποτελεί μια συμπληρωματική πολιτική δίπλα στην πρόληψη και τη διακοπή με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους στη δημόσια υγεία. Η επιστήμη και η τεχνολογία μάς δίνουν τη δυνατότητα να εξελίσσουμε τα προϊόντα και να προσφέρουμε στους ενήλικους καπνιστές, που δεν διακόπτουν το κάπνισμα, καλύτερες, επιστημονικά τεκμηριωμένες επιλογές.»

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, από την πλευρά του σημείωσε σχετικά: «Η Ελλάδα συνεχίζει να καταρρίπτει μύθους και να κατακτά θετικές πρωτιές τόσο στη μείωση του καπνίσματος όσο και τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με την επικείμενη ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, προς όφελος της δημόσιας υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας.»