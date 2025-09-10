ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ψηφιακής καινοτομίας υλοποιεί η Παπαστράτος με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, ενώ έρευνα της MRB αναδεικνύει την έκταση του φαινομένου και την ανάγκη για συλλογική δράση.

Η Παπαστράτος, πιστή στο όραμά της για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο και στη διαχρονική της δέσμευση για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, παρουσίασε την πρωτοβουλία «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους». Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης, εκπαίδευσης και ψηφιακής καινοτομίας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και ειδικότερα με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στην Αίγλη Ζαππείου, ανέδειξε τη σημασία του σοβαρού αυτού ζητήματος, παρουσία στελεχών της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, εκπροσώπων του λιανικού εμπορίου και των ΜΜΕ. Τη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισαν με τις τοποθετήσεις τους ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας κράτους, κοινωνίας και επιχειρήσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Εκ μέρους της Παπαστράτος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιώργος Μαργώνης, παρουσίασε τους άξονες και το όραμα πίσω από την πρωτοβουλία.

Στη φωτό: (από αριστερά προς τα δεξιά) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιώργος Μαργώνης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και εκπαίδευση όσων βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος θα ξεκινήσει πανελλαδικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση και τη σχετική πιστοποίηση των περίπου 20.000 λιανοπωλητών καθώς και την παροχή ειδικών σημάνσεων για τα σημεία πώλησης.

όσων βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος θα ξεκινήσει πανελλαδικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την ενημέρωση και τη σχετική πιστοποίηση των περίπου 20.000 λιανοπωλητών καθώς και την παροχή ειδικών σημάνσεων για τα σημεία πώλησης. Κοινωνική ευαισθητοποίηση . Με τις αιγίδες των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θα υλοποιήσουμε μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης για την ανάγκη αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία.

. Με τις αιγίδες των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θα υλοποιήσουμε μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης για την ανάγκη αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία. Aξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Παπαστράτος συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μοιράζεται “know-how” και συμμετέχει στην ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων» που διασφαλίζουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ενηλικότητας στις online αγορές.

«Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους».

Τι έδειξε η έρευνα της MRB

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πρωτοβουλίας, η Παπαστράτος ανέθεσε στην εταιρεία ερευνών MRB τη διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας για να χαρτογραφηθούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, οι στάσεις της κοινωνίας και οι ανάγκες των επαγγελματιών της αγοράς.

Η έρευνα ανέδειξε τόσο το εύρος του φαινομένου όσο και την κοινή πεποίθηση ότι η προστασία των ανηλίκων απαιτεί συντονισμένη δράση από όλους. Και τα δύο κοινά, σε ποσοστά 91% οι πολίτες και 98% οι λιανοπωλητές, αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της αποτροπής των ανηλίκων από την πρόσβαση και κατανάλωση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Και τα δύο κοινά (πολίτες και λιανοπωλητές) συμφωνούν σχεδόν στο ίδιο ποσοστό (90%) για την ανάγκη συνεργασίας Πολιτείας και καπνοβιομηχανίας για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Επιπλέον, το 92% των πολιτών αναγνωρίζει ότι είναι ευθύνη όλων μας να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα της MRB εδώ:

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε σχετικά: «Η προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. Η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί τη συντονισμένη κινητοποίηση όλων μας: της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, της αγοράς. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της "Παπαστράτος" και τη στρατηγική της προσέγγιση μέσα από την πρόληψη, την εκπαίδευση και την τεχνολογική καινοτομία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό που ένα τόσο ευαίσθητο θέμα αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, επιστημονικά δεδομένα και υπευθυνότητα. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο αυτής της δράσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με επίγνωση, γνώση και αξίες. Μόνο μέσα από τέτοιες συμπράξεις μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τη νέα γενιά».

Από πλευράς του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Η ασφάλεια των νέων είναι υπόθεση όλων μας και είναι απαραίτητο να προχωρούμε, Πολιτεία και ιδιώτες, σε πρωτοβουλίες από κοινού. Μέσα από το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet, με έναν ασφαλή μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων, θέτουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού, νικοτίνης,στο αλκόολ, στα τυχερά παιχνίδια. Συγχρόνως, δημιουργούμε ένα ψηφιακό μητρώο ελέγχου για να διασφαλίζουμε την τήρηση των κανόνων στην αγορά καπνού, αλκοόλ και των συναφών προϊόντων. Στο πλαίσιο των τεχνολογικών λύσεων που θα φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα είναι και η δημιουργία μια νέας υπηρεσίας στο gov.gr για την «Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης», ώστε να απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη είσοδος των ανηλίκων στα νυχτερινά κέντρα. Είναι αισιόδοξο ότι μια μεγάλη εταιρεία, όπως η «Παπαστράτος» πραγματοποιούν μια τόσο σημαντική καμπάνια για την προστασία των παιδιών μας».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, κ. Γιώργος Μαργώνης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δήλωσε: «Σε συνεργασία με την Πολιτεία, τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώνουμε δυνάμεις και συγκροτούμε μια ισχυρή συμμαχία για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια των ανηλίκων, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και για να αλλάξει, χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση. Η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας, και η Παπαστράτος αναλαμβάνει έμπρακτα τον ρόλο που της αναλογεί μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες. Είναι στο χέρι μας, να μην είναι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης στο χέρι των ανηλίκων».

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία και την έρευνα μπορείτε να βρείτε στο www.papastratosmazi.gr.