Παπαστράτος: Με 16 γραμμές παραγωγής διευρύνει το εξαγωγικό της αποτύπωμα στα €600 εκατ. ετησίως

Το τέταρτο και τελευταίο «κύμα» επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη από την Παπαστράτος, επί συνόλου 700 εκατ. ευρώ από το 2017, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα λειτουργούν στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο 16 γραμμές παραγωγής.

«Επεκτείνουμε τη μονάδα με στόχο να εξάγουμε προϊόντα αξίας 600 εκατ. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος κ. Γιώργος Μαργώνης σε εκδήλωση της καπνοβιομηχανίας, η οποία φέτος συμπληρώνει 95 χρόνια ζωής.

Στην Ελλάδα και στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο λειτουργεί το δεύτερο εργοστάσιο της μητρικής Philip Morris International (PMI) που παράγει αποκλειστικά θερμαινόμενους ράβδους καπνού για το μη καιόμενο καπνικό προϊόν ΙQOS, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη για εναλλακτικά προϊόντα καπνού έναντι του τσιγάρου.

Από τον Ασπρόπυργο τροφοδοτεί 30 χώρες με θερμαινόμενους ράβδους καπνού

Η Παπαστράτος εξάγει πάνω από το 90% της παραγωγής της σε 30 χώρες μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Πολωνία. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Μαργώνης το νούμερο ένα εξαγώγιμο προϊόν από Ελλάδα σε Ιαπωνία είναι οι θερμαινόμενοι ράβδοι καπνού.

Μέσω των νέων επενδύσεων θα προστεθούν 4 νέες γραμμές παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, μια νέα γραμμή επεξεργασίας καπνού, καθώς και μια νέα αποθήκη. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος αναβαθμίζεται ουσιαστικά και από 12 γραμμές παραγωγής σήμερα, θα φτάσει στις 16. Στόχος για τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου η αξία των εξαγωγών να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση-ορόσημο της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International. Το 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτρική διασύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού που εγκαταστάθηκε στις οροφές των κτιρίων παραγωγής. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 4.000 ηλιακών πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW, τα οποία θα παράγουν ετησίως 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, ισοδύναμη με τις ανάγκες μέσης κατανάλωσης περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο από μία σειρά βημάτων που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της Παπαστράτος, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων του εργοστασίου και την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας.

Σε best seller εξελίσσεται το IQOS στην Ελλάδα με 750.000 χρήστες

Το 2026 αποτελεί ορόσημο και για τη μετάβαση της Παπαστράτος σε νέα, καινοτόμα προϊόντα, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του IQOS στην ελληνική αγορά. Η συγκεκριμένη επιλογή σηματοδότησε μία στρατηγική στροφή για την εταιρεία, που δεν περιορίστηκε στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, αλλά προχώρησε σε έναν ριζικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, με επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Δέκα χρόνια μετά περισσότεροι από 750.000 ενήλικοι χρήστες καπνικών και νικοτινούχων προϊόντων στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το IQOS, και πλέον πάνω από το 70% των καθαρών εσόδων της εταιρείας (2024) προέρχεται από τα νέα, καινοτόμα προϊόντα.

«Έτος προκλήσεων το 2026»

Ο κ. Μαργώνης χωρίς να αναφερθεί σε απόλυτα νούμερα τόνισε ότι το 2025 αυξήθηκε ο τζίρος και οι εξαγωγές της εταιρείας. Υπενθυμίζεται πως το 2024 ο τζίρος της Παπαστράτος ανήλθε σε 1,94 δισ ευρώ και ο καθαρός τζίρος (μετά την απόδοση των φόρων στο κράτος) σε 905 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 ο κ. Μαργώνης επισήμανε πως θα είναι μια χρονιά με παγκόσμιες ανακατατάξεις αλλά η εταιρεία έχει την ευελιξία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Οι κοινωνικές δράσεις για τους ανήλικους και το παράνομο εμπόριο

Σύμφωνα με τη διοικητική ομάδα του ομίλου, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της κοινωνίας και των καταναλωτών. Η Παπαστράτος τοποθετεί την ευθύνη, τον έλεγχο και τη θεσμική συνεργασία στον πυρήνα των πρωτοβουλιών της, από την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης έως την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Έτσι από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου η Παπαστράτος έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο να στηρίξει την προσπάθεια της Πολιτείας να μπει πραγματικός φραγμός στην πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Παράλληλα συνέχισε τις προσπάθειές της για τη στήριξη της Πολιτείας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων. Υπενθυμίζεται ότι η Παπαστράτος έχει συνάψει σειρά Συμφωνιών Συνεργασίας με τις διωκτικές Αρχές και έχει διαθέσει περίπου 7 εκατ. ευρώ για δωρεές σε εξοπλισμό που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των Αρχών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα καθώς και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024, η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με την ετήσια ανεξάρτητη Έκθεση της KPMG για λογαριασμό της Philip Morris International (Ιούνιος 2025), ενώ την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό παράνομης κατανάλωσης από το 2015, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της Ελλάδας έναντι της ευρωπαϊκής τάσης.