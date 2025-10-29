Πάνω από τα 102 δισ. δολάρια τα έσοδα της Alphabet για το τρίτο τρίμηνο - «Πάτημα» στις δομές AI του Google Cloud

Η Alphabet, μητρική της Google, ανακοίνωσε την Τετάρτη αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με «στήριγμα» τα έσοδα από τις διαφημίσεις και τη ζήτηση για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού,

Η εταιρεία ανέφερε συνολικά έσοδα 102,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 99,89 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Ο γίγαντας των υπηρεσιών cloud και της Tεχνητής Nοημοσύνης αύξησε τις προβλέψεις του για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος σε 91-93 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των 80,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Google Cloud παρέμεινε ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Alphabet, επωφελούμενος από την αυξανόμενη ζήτηση των επιχειρήσεων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων.

Η μονάδα κατέγραψε έσοδα 15,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των 14,72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόδοση πιθανότατα ενισχύθηκε από την αυξανόμενη ζήτηση των επιχειρήσεων για την υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης της.

Η μονάδα συνεχίζει να μειώνει τη διαφορά με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, Microsoft Azure και Amazon Web Services, με τη βοήθεια της ισχυρής υιοθέτησης του Vertex AI και των προσαρμοσμένων μονάδων επεξεργασίας Tensor.

Ο ανταγωνισμός στην ευρύτερη αγορά AI και cloud εντείνεται, με τους ανταγωνιστές να μειώνουν επιθετικά τις τιμές και να εισάγουν νέες δυνατότητες gen AI.

Η διαφημιστική μονάδα της Alphabet, η οποία αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας, ανταγωνίζεται σε ένα πολυσύχναστο πεδίο ανταγωνιστών που αγωνίζονται για περισσότερα διαφημιστικά έσοδα, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια αναμένεται να τονώσουν την οικονομία.

Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν επισημάνει τη συντηρητική δαπάνη των διαφημιστών σε ορισμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οικονομική αβεβαιότητα λόγω των πιέσεων από το κόστος των δασμών και το ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο.

Ωστόσο, η Wall Street αναμένει ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από την απομάκρυνση των διαφημιστών από πειραματικές πλατφόρμες διαφήμισης όπως το Snapchat και άλλες.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του «Atlas», ενός προγράμματος περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει ως στόχο να ανταγωνιστεί άμεσα την κύρια μηχανή αναζήτησης και το πρόγραμμα περιήγησης της Google, από την Microsoft και την OpenAI, που υποστηρίζεται από τον όμιλο SoftBank.

Η κυκλοφορία του προγράμματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την κυριαρχία της Google στον τομέα της αναζήτησης τα τελευταία χρόνια και θα αποτελέσει βασικό σημείο ενδιαφέροντος για τους επενδυτές που αναμένουν την απάντηση της διοίκησης στην αυξανόμενη ανταγωνιστική απειλή για την πιο κερδοφόρα δραστηριότητά της.