ONEX: Επενδύει ίδια κεφάλαια άνω των 14 εκατ. στο Ναυπηγείο Σύρου

Νέες επενδύσεις άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει ο όμιλος ONEX στο κομβικό Ναυπηγείο Σύρου με στόχο την εξέλιξή του σε έναν πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο στο κέντρο του Αιγαίου.

Ο όμιλος ONEX έχοντας διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής Βιομηχανίας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης πενταετίας που είχε ως στόχο τη διάσωση και αναγέννηση της ιστορικής ναυπηγικής μονάδας, θέτει τώρα στο επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού το Ναυπηγείο Σύρου.

Το επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια του Ομίλου ONEX, όπως και ανάλογα προγράμματα στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Το ευρύ επενδυτικό πλάνο των 14+ εκατ. ευρώ τίθεται σε διαδικασία υλοποίησης με στόχο να διασφαλίσει τη θέση των Ναυπηγείων στον διεθνή ανταγωνισμό για τις επόμενες δεκαετίες, μέσω της ολιστικής ανασυγκρότησης του.

Ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων δήλωσε σχετικά: «Δεσμευόμαστε προς τους πελάτες μας – και ειδικά προς τους Έλληνες εφοπλιστές στους οποίους είμαστε ευγνώμονες καθώς αποτελούν πρότυπο αριστείας για εμάς – να γινόμαστε καλύτεροι κάθε φορά που μας εμπιστεύονται. Θέλουμε τα Ναυπηγεία μας να είναι το σπίτι τους. Για όλους εμάς, στον Όμιλο ΟΝΕΧ, τα Ναυπηγεία είναι πάνω από όλα οι άνθρωποί μας και τα φτιάχνουμε για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Πρωτοπόρα, ανταγωνιστικά και επιλογή αριστείας».



Με γνώμονα το τρίπτυχο Ασφάλεια – Περιβάλλον – Ανταγωνιστικότητα, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας των πλωτών δεξαμενών (5 εκατ. ευρώ, 2025): έργα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας.

Επαναλειτουργία του Syncrolift (2,5+ εκατ. ευρώ, 2025): αποκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ανέλκυσης μετά από 20 έτη εκτός λειτουργίας.

Εκσυγχρονισμός του συνόλου των χερσαίων γερανών (2,5+ εκατ. ευρώ, 2025-2026): αποτελεσματική ανταπόκριση στους πλέον σύγχρονους κανονισμούς και ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών (2+ εκατ. ευρώ, 2025-2026): εκτεταμένος εξηλεκτρισμός των παραγωγικών μέσων.

Περιβαλλοντικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός (2 εκατ. ευρώ, 2025): Ένταξη νέας γενιάς συστημάτων υδροβολών και ρομποτικών μέσων για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σήμερα τα Ναυπηγεία Σύρου του Ομίλου ONEX αποτελούν την πρώτη επιλογή των Ελλήνων εφοπλιστών για:

Εκτεταμένες και εξειδικευμένες επισκευές σε Offshore Vessels.

Μεγάλες μετασκευές σε όλα τα είδη εμπορικών πλοίων.

Ενεργειακή αναβάθμιση και τροποποίηση πλοίων.

Η μονάδα διαθέτει κορυφαίες εγκαταστάσεις Μηχανουργείου, Σωληνουργείου, Ελασματουργείων, Βαφών & Καθαρισμών και Ηλεκτρολογείου, που σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές του Ομίλου στην Ελευσίνα, καθιστούν την ONEX κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο, προσφέροντας μοναδικό συνδυασμό μεγέθους, ποιότητας, ταχύτητας και ανταγωνιστικότητας.