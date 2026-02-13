Οι πιστώτριες τράπεζες της Αvramar Greece ήθελαν να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση της εταιρείας έως τις 15 Φεβρουαρίου και όπως όλα δείχνουν θα τα καταφέρουν, αν και οι περιπέτειες για την πολύπαθη εταιρεία μάλλον δεν θα πάψουν.

Οι τράπεζες είχαν αποφασίσει να πουλήσουν τα δάνεια της εταιρείας ύψους 410 στην Aqua Bridge από τα εμιράτα, η οποία είχε ανεβάσει την προσφορά της στα 230 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μια ανάκτηση από τις τράπεζες της τάξης του 56%. Η ανταγωνίστρια Cooke από τον Καναδά έδινε λίγο πάνω από τα 210 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες του liberal οι Καναδοί ειδοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες ότι τα δάνεια θα καταλήξουν στην Αqua Bridge.

Tότε τέθηκε σε εφαρμογή το plan B από την Cooke που ανακοίνωσε συμφωνία εξαγοράς της μητρικής της Avramar Greece, της ισπανικής Avramar Seafood S.L. Πωλητής ήταν το αμερικανικό fund Amerra Capital που είχε σηκώσει «λευκή πετσέτα» απέναντι στις διεκδικήσεις των τραπεζών για τη θυγατρική της.

Οι Καναδοί ήθελαν να πιέσουν τις τράπεζες να αλλάξουν την απόφασή τους με αυτή την κίνηση, αλλά οι τράπεζες δεν άλλαξαν την προτίμησή τους και υπογράφουν με τους Άραβες την πώληση των δανείων.

Αυτό σημαίνει ότι κάτοχος των δανείων της Αvramar Greece θα είναι πλέον η Αqua Bridge με όλα τα δικαιώματα που είχαν μέχρι σήμερα οι τράπεζες απέναντι στην εταιρεία και οι Καναδοί έμμεσα θα ελέγχουν τις μετοχές της Avramar Greece. Όπως εκτιμούν έμπειρα στελέχη της αγοράς η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε νομικές διαμάχες μεταξύ των δύο μερών αφού όπως όλα δείχνουν η Cooke δεν θα καταθέσει εύκολα τα όπλα.

Εξασφαλισμένο το budget του 2026 για την εταιρεία

Σίγουρα δεν θα είναι μια εύκολη περίοδος για την εταιρεία, η οποία όμως τουλάχιστον για το 2026 έχει κάνει το budget της και έχει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτεί τις πωλήσεις της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές σε τσιπούρα και λαβράκι εξακολουθούν να παραμένουν ψηλά, όπως και η ζήτηση για τα ψάρια της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Το 2025 έκλεισε για την Avramar Ελλάδος με τζίρο περί τα 320 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ebitda ξεπέρασαν τα 50 εκατ. ευρώ. H παραγωγή ανήλθε περίπου σε 50.000 τόνους ιχθυοειδών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως και οι δύο μνηστήρες έχουν δεσμευτεί για επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ για την ανάκαμψη του ομίλου σε μονάδες εκτροφής, συσκευαστήρια κ.α.

Η Cooke δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό των τραπεζών για τα δάνεια της Avramar Eλλάδος όπου ανακηρύχτηκε πλειοδότης η Aqua Bridge.

H «σφήνα» της όμως πυροδότησε τον ανταγωνισμό και από 130 εκατ. ευρώ που έδινε αρχικώς η Aqua Bridge ανέβηκε στα 230 εκατ. ευρώ προς ικανοποίηση των τραπεζών αφού όπως προαναφέρθηκε θα έχουν ανάκτηση δανείων 56% ενώ με την αρχική προσφορά της Aqua Bridge θα είχαν ανάκτηση 31%.

Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ποιος θα είναι τελικά ο ιδιοκτήτης της Αvramar στην Ελλάδα, ιδίως αν ξεκινήσει ένας δικαστικός αγώνας, αλλά θα πρέπει να βρεθεί σύντομα μια λύση, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο όμιλο ιχθυoκαλλιεργειών στην Ελλάδα με 2.000 εργαζόμενους.

H Cooke με τη σειρά της μέσα από την εμπλοκή της στη διεκδίκηση της Αvramar Greece βρέθηκε αν μη τι άλλο να ελέγχει την ισπανική Αvramar Seafood, μια υγιή εταιρεία με ετήσια παραγωγή 20.000 τόνους.