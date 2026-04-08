Οι φρέσκες σαλάτες ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αναδεικνύονται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»

Η σειρά φρέσκων σαλατών ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ απέσπασε τη διάκριση «Προϊόν της Χρονιάς 2026» στην ομώνυμη διοργάνωση, στην κατηγορία των συσκευασμένων σαλατών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία των προϊόντων της εταιρείας.

Η εταιρία ξεχώρισε στον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό με τη δημοφιλή προϊοντική σειρά των φρέσκων σαλατών ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ που αποτελείται από δέκα διαφορετικούς συνδυασμούς.

Οι σαλάτες ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, τρεις φορές πλυμένες, φρεσκοκομμένες και έτοιμες για σερβίρισμα, είναι γνωστές για τη φρεσκάδα και την ποιότητά τους, προσφέροντας άμεση ευκολία στην καθημερινή διατροφή. Η σειρά καλύπτει διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις και τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτικού κοινού που αναζητά διαρκώς, άμεσες, πρακτικές και θρεπτικές επιλογές.

Οι σαλάτες κυκλοφορούν σε πρωτότυπες, διαφανείς, ανακυκλώσιμες συσκευασίες, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.