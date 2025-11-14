Ο ρόλος κυβερνήσεων, funds και τραπεζών στις πράσινες επενδύσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει τα περιθώρια αύξησης του ύψους των συνολικών επενδύσεων με φόντο τη βιώσιμη ανάπτυξη θεωρούνται ιδιαίτερα μεγάλα και από την πλευρά των funds

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η έρευνα της S&P Global που επιβεβαιώνει το παραπάνω συμπέρασμα.

Η συγκεκριμένη αναφέρει ότι σε σύνολο 12.000 επενδυτικών Ταμείων (funds) που εμφανίζονται να διαχειρίζονται κεφάλαια 20 τρισ. δολαρίων ένα 11% μόλις φαίνεται να «ευθυγραμμίζεται» στην παρούσα φάση με την Συμφωνία του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη μείωση της θερμοκρασίας κάτω από ένα όριο.

Βέβαια, εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα: οι επιχειρήσεις-στόχοι όπου επενδύονται μεγάλα ποσά, αυτονόητα στρέφονται προς την τήρηση των κριτηρίων ESG με στόχο να προσελκύσουν επενδύσεις, συνεπώς αυτό το 11% πιθανότατα θα ανέβει σχετικά σύντομα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας, αντίθετα, έως και 3 βαθμούς όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, θα οδηγούσε σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας και σε συνέπειες όπως είναι ενδεικτικά η δημιουργία π.χ. προβλημάτων ακόμη και διακοπή, στη λειτουργία των λιμανιών και των παράκτιων υποδομών, γεγονός το οποίο θα επηρέαζε με τη σειρά του ολόκληρα οικονομικά συστήματα.

Θετικό σημείο είναι ότι με βάση την έρευνα το 32% των επενδυτικών Ταμείων δείχνει προετοιμασμένο να ανταποκριθεί σε ένα σενάριο μείωσης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2°C, ενώ το 46% είναι έτοιμο για πτώση της θερμοκρασίας κατά 3°C.

Η εικόνα είναι καλύτερη για τα «πράσινα ταμεία»: το 39% των πράσινων funds βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο σενάριο για μείωση της θερμοκρασίας κατά 2°C.

Από την άλλη, μόνο το 11-12% των πράσινων Ταμείων κάνει αναφορά στους προϋπολογισμούς του για την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισίου.

Πάντως αυτονόητα πολλά «πράσινα ταμεία» και ταμεία για το κλίμα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό για τις εκπομπές, με τα πρώτα ως κατηγορία να πλησιάζουν περισσότερο προς την «ευθυγράμμιση» τους με τη Συμφωνία Παρισιού.

Ένα στα τρία πράσινα Ταμεία και Ταμεία για το κλίμα βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει ακόμη και ένα λιγότερο φιλόδοξο σενάριο θέρμανσης 3°C, στο οποίο οι πλημμύρες, η ξηρασία και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώνει τους αυστηρούς κανόνες της για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να ενθαρρύνει τις κυβερνητικές επενδύσεις σε καθαρότερες, λιγότερο ρυπογόνες βιομηχανίες και να βγει μπροστά εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για καθαρές βιομηχανίες θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, των τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών και της καθαρότερης παραγωγής.

Στους τομείς που είναι πιθανό να ωφεληθούν περιλαμβάνονται οι παραγωγοί πράσινου υδρογόνου, οι κατασκευαστές χάλυβα και τσιμέντου, καθώς και οι εταιρείες ενέργειας.

«Το νέο πλαίσιο απλοποιεί και επιταχύνει την υποστήριξη για την απαλλαγή από τον άνθρακα, αλλά πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: αναγνωρίζει το κράτος ως στρατηγικό επενδυτή στο μέλλον μας», δήλωσε η επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ Τερέζα Ριμπέρα, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης πράσινες πολιτικές. «Είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της κλιματικής φιλοδοξίας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας».