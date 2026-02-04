Ο Όμιλος Σαράντη αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή του Jordan στο ελληνικό φαρμακείο

Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει ότι, κατόπιν συμφωνίας με την Orkla Health AS, από την 1η Φεβρουαρίου 2026 αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Jordan στο ελληνικό φαρμακείο.

Η ένταξη του Jordan στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελεί συνεργασία στρατηγικής σημασίας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στο ελληνικό φαρμακείο και διευρύνοντας ουσιαστικά το αποτύπωμά του στην κατηγορία της στοματικής υγιεινής.

Το Jordan ανήκει στην Orkla Health AS, έναν από τους κορυφαίους διεθνώς ομίλους καταναλωτικών προϊόντων υγείας, με παρουσία σε περισσότερες από 60 αγορές παγκοσμίως. Με ιστορία άνω των 100 ετών, το Jordan εξειδικεύεται στη στοματική υγεία, προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις και ολοκληρωμένο κωδικολόγιο, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου, σε όλες τις υποκατηγορίες της στοματικής φροντίδας.

Η μάρκα ξεχωρίζει για τον σκανδιναβικό σχεδιασμό, τη μοντέρνα αισθητική και τον εργονομικό σχεδιασμό, καθιστώντας το βούρτσισμα μια ευχάριστη εμπειρία τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Παράλληλα, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του Jordan, με έμφαση σε υπεύθυνες πρακτικές, καινοτόμα υλικά και λύσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου Σαράντη για ανάπτυξη μέσω ισχυρών διεθνών brands, αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία του στον χώρο της υγείας και της προσωπικής φροντίδας, το οργανωμένο δίκτυο διανομής και τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους συνεργάτες και τους καταναλωτές και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ως αξιόπιστου εταίρου στον κλάδο.