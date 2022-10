Ο όμιλος Interamerican απέσπασε 5 βραβεία στα Content Marketing Awards

Οι ενέργειες στρατηγικής επικοινωνίας της Interamerican και ταυτόχρονα του direct brand Anytime, βραβεύθηκαν πολλαπλά από τον θεσμό Content Marketing Awards 2022, σε πρόσφατη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η Εταιρία βραβεύτηκε με Gold Award στην κατηγορία Best Branded Blog, με Silver και Bronze Award στην κατηγορία Best Content Marketing Program - Financial & Insurance Services & Products και επίσης, με Bronze Award στις κατηγορίες Best Use of Content Marketing for Lead Generation (Smart Drive Challenge) και Best Use of Facebook for Content Marketing.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποδεικνύουν πως για ακόμη μία χρονιά, η Interamerican, μέσα και από τα δύο brand της, δημιούργησε αυθεντικό, ποιοτικό και χρήσιμο περιεχόμενο, αλληλεπιδρώντας και ενισχύοντας τους δεσμούς της με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα.

Ο Όμιλος Interamerican επί σειρά ετών, έχει επενδύσει με συνέπεια και στρατηγική, σε ένα δυναμικό μοντέλο δημιουργίας και διανομής περιεχομένου, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα κατάλληλα ψηφιακά μέσα. Η Εταιρία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των ασφαλισμένων της σε θέματα που άπτονται των ασφαλιστικών λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει. Επιπλέον, η δημιουργία περιεχομένου πάει ένα βήμα πιο μακριά, αγγίζοντας τομείς που συνδέονται άμεσα με την έννοια και την αξία της ασφάλισης και της ευζωίας.

Σημείο αναφοράς και έμπνευσης για τη δημιουργία περιεχομένου υψηλής αξίας είναι η ίδια η αποστολή της εταιρίας που είναι «να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα».