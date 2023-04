Ο Ίλον Μασκ ζητά να καταπέσει η αγωγή ύψους $258 δισ. για το Dogecoin

Ο Ίλον Μασκ ζήτησε την Παρασκευή από δικαστή των ΗΠΑ να απορρίψει την αγωγή ύψους 258 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν καταθέσει επενδυτές του Dogecoin κατά του Μασκ, κατηγορώντας τον για χρήση του συστήματος πυραμίδας, που θεωρείται παράνομο σε πολλές χώρες, ώστε να στηρίξει το κρυπτονόμισμα.

Στην κατάθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, οι δικηγόροι του Μασκ και της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla χαρακτήρισαν την αγωγή των επενδυτών του Dogecoin "έργο φαντασίας" σχετικά με τα "αθώα και συχνά ανόητα tweets" του Μασκ για το Dogecoin.

Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι οι επενδυτές δεν εξήγησαν ποτέ πώς ο Μασκ σκόπευε να εξαπατήσει οποιονδήποτε ή ποιους κινδύνους απέκρυψε και ότι δηλώσεις του όπως "Dogecoin Rulz" και "no highs, no lows, only Doge" ήταν πολύ ασαφείς για να στηρίξουν μια αξίωση απάτης.

«Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο στο να τουιτάρεις λόγια υποστήριξης ή αστείες εικόνες για ένα κρυπτονόμισμα», δήλωσαν οι δικηγόροι του Μασκ. «Το δικαστήριο θα πρέπει να βάλει τέλος στη φαντασία των εναγόντων και να απορρίψει την αγωγή».

Σε μια υποσημείωση, οι δικηγόροι απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό των επενδυτών ότι το Dogecoin χαρακτηρίζεται ως κινητή αξία.

Ο δικηγόρος των επενδυτών δήλωσε από την πλευρά του: "Είμαστε πιο σίγουροι από ποτέ ότι η υπόθεσή μας θα είναι επιτυχής".

Οι επενδυτές κατηγόρησαν τον Μασκ, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes, ότι σκόπιμα ανέβασε την τιμή του Dogecoin πάνω από 36.000% σε διάστημα δύο ετών και στη συνέχεια την άφησε να καταρρεύσει.

Οι επενδυτές επεσήμαναν επίσης την εμφάνιση του Μασκ στην εκπομπή "Saturday Night Live" του NBC, όπου, υποδυόμενος έναν φανταστικό οικονομικό εμπειρογνώμονα, αποκάλεσε το Dogecoin "μια απάτη".

Το ποσό των 258 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποζημίωσης είναι τριπλάσιο της εκτιμώμενης μείωσης της αγοραίας αξίας του Dogecoin κατά τους 13 μήνες πριν από την κατάθεση της αγωγής.