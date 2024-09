Όμιλος Motor Oil

Στον κλάδο της ενέργειας που εξελίσσεται και μεταμορφώνεται, όπου η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά, ο ρόλος του HR αλλάζει ριζικά και γίνεται ακόμη πιο στρατηγικός και καθοριστικός πυλώνας για την ανάπτυξη του οργανισμού. Το HR μετεξελίσσεται σε μία ζωτική λειτουργία άρρηκτα συνδεδεμένη με ολόκληρο το οικοσύστημα του οργανισμού που δημιουργεί 360 αξία σε όλους τους “stakeholders” που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με τον οργανισμό, από τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες ως τη συνεισφορά στην ευρύτερη κοινωνία. Δεν περιορίζεται στη διαχείριση καθημερινών εργασιών και διαδικασιών, όπως η μισθοδοσία και η πρόσληψη, αλλά συν-διαμορφώνει το μέλλον του οργανισμού και των ανθρώπων του, στοχεύοντας στην υψηλή απόδοση και, άρα, σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.







Πρωτίστως, το HR αποτελεί τον θεματοφύλακα του συστήματος αξιών του οργανισμού που αποτελεί την πυξίδα και καθοδηγεί τις συμπεριφορές και τις πράξεις μας, ατομικά και συλλογικά, και αφορά στις αλληλοεπιδράσεις με όλο το φάσμα των “stakeholders” που συνδέονται με τον οργανισμό.



Μέσω της επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων στη σωστή θέση, της ευθυγράμμισης των ατομικών KPIs με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, της ανάπτυξης των ταλέντων όλων, της προετοιμασίας των ηγετών του αύριο και της λήψης ποιοτικών - data driven - αποφάσεων, το HR λειτουργεί ως καταλύτης για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οι άνθρωποί μας είναι η ενέργειά μας

Στον Ομιλο Motor Oil, οι άνθρωποι μας, πέρα από τις εμπειρίες και τις γνώσεις που διαθέτουν, ξεχωρίζουν για:



• την Προσωπικότητα: “Hire for attitude, train for skills” είναι βασική αξία που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας στην επιλογή των ανθρώπων μας. Δίνουμε έμφαση στο «πώς» αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και «πώς» πετυχαίνουν στην καθημερινότητά τους. Επικεντρωνόμαστε στις συμπεριφορές (competencies) και τα soft skills, ποιοτικά στοιχεία που κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν ένα περιβάλλον κοινού οράματος και συνεργασίας.



• το Πάθος: Εστιάζουμε στις αξίες, τα κίνητρα και τις προτιμήσεις των ανθρώπων, τα οποία πιστεύουμε πως συνδέονται άρρηκτα με τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και τους προσωπικούς τους στόχους. Ο προσανατολισμός αυτός μας βοηθάει να επιλέξουμε τους ανθρώπους που ενστερνίζονται την κουλτούρα και το όραμά μας και θα βοηθήσουν τον οργανισμό να προχωρήσει μπροστά.



• το Learning Agility: Η δυναμική των ανθρώπων μας να μαθαίνουν γρήγορα από τις εμπειρίες και να εφαρμόζουν τη γνώση τους σε νέες καταστάσεις. Να μπορούν να αντεπεξέρχονται σε άγνωστες συνθήκες με αυτοπεποίθηση, να διαχειρίζονται την αλλαγή, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και δημιουργώντας νέες προοπτικές.





Η ανάπτυξη είναι στο χέρι μας

Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στο χέρι καθεμίας και καθενός από εμάς. Προάγουμε το growth mindset. Πιστεύουμε ότι, με σκληρή δουλειά και επιμονή, μέσα από το feedback, και τις καθημερινές προκλήσεις μπορούμε όλοι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τα ταλέντα μας και να φτάσουμε το μέγιστο του δυναμικού μας. Τονίζουμε τη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης μέσα από εμπειρίες on the job, σε πραγματικό χρόνο.



Παρέχουμε σύγχρονα και επιδραστικά προγράμματα ανάπτυξης όπως:



• Το ομιλικό πρόγραμμα Mentoring που στόχο έχει να ενδυναμώσει τους mentees μας, μέσα από δομημένες solutions-focused συναντήσεις, με οδηγό την εμπειρία και τις γνώσεις των μεντόρων μας.



• Το πρόγραμμα Leadership in Action που στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων όλων των people managers του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα.



• Το διετές First Time Managers Leadership Program, εστιασμένο σε όσους ανέλαβαν για πρώτη φορά ρόλο με ευθύνη διαχείρισης ομάδας.



• Το πρόγραμμα Talent Assessment & Selection που ενδυναμώνει τους people managers στην αξιολόγηση και επιλογή εσωτερικών και εξωτερικών ταλέντων, μέσα από μία δομημένη εμπειρία συνέντευξης και αξιολόγησης βασισμένης σε συμπεριφορές και δεξιότητες.



• Πρόσβαση στις πιο σύγχρονες παγκόσμιες πλατφόρμες e-learning με πάνω από 9.000 μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τάσεων του μέλλοντος.

Κουλτούρα high performance

Η αξιολόγηση της απόδοσης και ανάπτυξης είναι για εμάς μια θεμελιώδης διαδικασία, όχι μόνο για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς των εργαζομένων μας, αλλά και για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, μέσω της δημιουργίας ατομικών πλάνων ανάπτυξης.



• Καθορίζουμε με σαφήνεια τι σημαίνει υψηλή απόδοση στον Όμιλο.



• Υποστηρίζουμε τους εργαζομένους ώστε να κατανοούν τι αναμένεται από αυτούς και με ποιον τρόπο μετριέται η απόδοσή τους.



• Διασφαλίζουμε την αντικειμενικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και το 360° view, προωθώντας την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη.



• Ενθαρρύνουμε την παροχή ανοιχτής και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (feedback) και καθοδήγησης (coaching) προκειμένου να είναι όλοι επιτυχημένοι σε αυτό που κάνουν.





Εξέλιξη από μέσα

Στον Όμιλο, προάγουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας σε θέσεις across όλων των εταιρειών του Ομίλου και στηρίζουμε κάθε επόμενο βήμα της επαγγελματικής τους πορείας μέσα στον Όμιλο. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε το “My Internal Career Opportunities”, ένα πρόγραμμα εσωτερικών μετακινήσεων, προωθώντας τις ευκαιρίες εξέλιξης ή εναλλαγής ρόλων εντός των εταιρειών του Ομίλου. Για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία τους, δημιουργήσαμε ένα Career Site αποκλειστικά για εκείνους, ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα να αιτηθούν σε όλες τις ανοιχτές θέσεις στον Όμιλο.

Περί ευημερίας

Τέλος, έχουμε σχεδιάσει ένα ολιστικό πρόγραμμα ευημερίας για τους ανθρώπους μας που στηρίζεται σε 4 πυλώνες: Ψυχική, Σωματική, Οικονομική, Κοινωνική Ευημερία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αναδείξουμε τον σπουδαίο ρόλο που επιτελούν οι άνθρωποί μας.