Nova: Ο νέος προορισμός για το αληθινό έγκλημα με το θεματικό κανάλι Viasat True Crime

Η Nova, μέλος της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό της με το Viasat True Crime, το κανάλι του κορυφαίου διεθνούς παρόχου ψυχαγωγίας και συνδρομητικής τηλεόρασης, Viasat World, με ιστορίες βασισμένες σε αληθινά εγκλήματα, συγκλονιστικές αφηγήσεις και ανατριχιαστικές συνεντεύξεις. Με την προσθήκη του νέου θεματικού καναλιού που αποτελεί το νέο προορισμό για το αληθινό έγκλημα από την Παρασκευή 11 Απριλίου, η Nova μέσα από την πολυετή συνεργασία της με το Viasat World εμπλουτίζει περαιτέρω την εμπειρία των συνδρομητών της, παρέχοντας πρόσβαση σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στον κόσμο του Viasat True Crime, του απόλυτου προορισμού για περιεχόμενο που συνδυάζει ντοκιμαντέρ για συγκλονιστικά εγκλήματα, αστυνομικές σειρές, εκπομπές ριάλιτι για τη μάχη ενάντια στο έγκλημα και αληθινό αστυνομικό δράμα. Το Viasat True Crime φέρνει στο φως τις ιστορίες των πιο σοκαριστικών και τολμηρών εγκλημάτων του κόσμου. Με πρόσβαση σε κορυφαίους ειδικούς του είδους, δραματικό οπτικό υλικό, εισαγγελείς, ερευνητές, μάρτυρες, εγκληματίες και θύματα, οι θεατές του νέου καναλιού θα μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε έρευνα μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Viasat True Cirme έχουν ως εξής:

Ripped from the Headlines : Βγαλμένοι μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι πιο διαβόητοι δολοφόνοι και οι πιο διάσημες εγκληματικές υποθέσεις – εξιχνιασμένες και μη…

: Βγαλμένοι μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι πιο διαβόητοι δολοφόνοι και οι πιο διάσημες εγκληματικές υποθέσεις – εξιχνιασμένες και μη… Reality Crime Fighters : Reality εκπομπές εγκλημάτων, όπου νόμος και τάξη αντιμετωπίζουν το έγκλημα σε κάθε μορφή του.

: Reality εκπομπές εγκλημάτων, όπου νόμος και τάξη αντιμετωπίζουν το έγκλημα σε κάθε μορφή του. True Crime Drama: Ανατριχιαστικές δραματοποιήσεις που αποκαλύπτουν την πλήρη ιστορία μερικών από τα πιο διαβόητα και συνταρακτικά εγκλήματα στην ιστορία. Από βραβευμένες παραγωγές υψηλής ποιότητας που καθηλώνουν τον θεατή!

Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεταξύ άλλων τις εκπομπές «Murder Uncut», «The Suitcase Murders», «Inside the Mind of a Serial Killer», «Murdered At First Sight», «See No Evil», «Killer Cases», «Per Elisa - Il caso Claps», «The Cannibal Next Door», «I Cut Off His Penis! The Truth Behind The Headlines», «BTK: Confessions of a Serial Killer», «The Killer in My Family», «Making A Serial Killer», «The Real 'Des': The Dennis Nilsen Story», «Fred and Rose West - The House of Horrors», «The Hunt for Ted Bundy», «Killer Performance», «Love Rats», «Border Force USA: The Bridges», «The Body Next Door», «Murder in Amish Country», κ.α.

Όλο το πλούσιο περιεχόμενο του νέου καναλιού οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ (θέση 409) με δυνατότητα Catch up 7 ημερών και ενώ θα είναι διαθέσιμο και On Demand με επιλεγμένα προγράμματα του καναλιού κάτω από την ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία στην πλατφόρμα ΕΟΝ.